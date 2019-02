EMILIANO SALA JE, NAŽALOST, MRTAV, A OVO JE TEŠKO ZA ČITATI: Ovako danas funkcionira svijet, ne samo nogometni

‘Ako nas ugovor na to obvezuje…’

Predsjednik engleskog nogometnog premierligaša Cardiff Cityja Mehmet Dalman izjavio je da će klub platiti francuskom prvoligašu Nantesu 15 milijuna funti odštete za prijelaz argentinskog napadača Emiliana Sale, koji je poginuo u padu zrakoplova, “ako ga ugovor na to obvezuje”.

Nesretni nogometaš je po potpisu ugovora s Cardiff Cityjem otišao pozdraviti bivše suigrače u Nantesu, a pri povratku u Cardiff zrakoplov kojim je putovao srušio se u Engleski kanal. Prošloga tjedna je tijelo Emiliana Sale pronađeno u olupini zrakoplova koji je detektiran na dubini od 67 metara.

Čeka se pojašnjenje slučaja

Prema medijskim napisima velški klub je do sada odbijao uplatiti odštetu koja stoji u ugovoru između klubova, a Nantes je zaprijetio tužbom, što je potvrdio i Dalman. No, predsjednik Cardiff Cityja je istaknuo kako klub čeka pojašnjenje slučaja.

“Mi smo častan klub. Ako nas ugovor na to obvezuje, naravno da ćemo isplatiti odštetu. No, ako nemamo tu obvezu, a čini se da postoje neke nepravilnosti u tome, logično je da kao predsjednik djelujem u najboljem interesu za klub te to i činim”, izjavio je Dalman za BBC.

Uskoro dogovor

“Još uvijek skupljamo informacije o cijelom procesu. Kad dobijemo sve relevantne informacije, uvjeren sam da ćemo se dogovoriti s Nantesom i krenuti dalje”, zaključio je predsjednik Cardiffa.