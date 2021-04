EMERY I VILLARREAL OSTALI IZNENAĐENI NA MAKSIMIRU: Jedno nikako nisu mogli vjerovati; ‘Razlika je bila očita’

‘Dinamu će biti teško preokrenuti stvari u Španjolskoj’

Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvoj su jučerašnjoj utakmici četvrtfinala Europske lige na stadionu u Maksimiru izgubili od Villarreala s 0:1 (0:1). Villarreal je do pobjede stigao pogotkom Gerarda Morena iz kaznenog udarca u 44. minuti. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Rasmus Lauritsen: ‘Imamo još 90 minuta u Španjolskoj, vjerujem da to možemo’

Danski obrambeni igrač Dinama Rasmus Lauritsen vodio je veliku bitku s igračima španjolske momčadi. Trudio se, borio, dobro je oznojio dres kako bi se ono kazalo. On vjeruje u uspjeh u uzvratu u Španjolskoj…

“Imamo još 90 minuta u Španjolskoj, vjerujem da to možemo učiniti, zaista vjerujem. To je nogomet, napravili smo to protiv Tottenhama, pokazali smo da to možemo, zašto to ne bismo učinili opet?”, istaknuo je Rasmus Lauritsen čije riječi prenosi službeno web izdanje Europske lige, koja u svojem izvještaju ističe kako je Villarreal dominirao u Maksimiru ali i kako nije uspio zabiti još jedan gol.

‘Gerard Moreno nastavio svoju dobru formu’

“Gerard Moreno nastavio je svoju dobru formu s jedinim pogotkom dok je Villarreal odnio tijesnu pobjedu u Zagrebu. Gosti su uvijek bili u usponu, iako je Mislav Oršić imao rani pogodak nedopušten zbog ofsajda protiv Iyayija Atiemwena. Međutim, ravnoteža se pomaknula nakon što je ubačaj Morena rukom dirao Kevin Théophile-Catherine i napadač Villarreala nije pogriješio s bijele točke. Počevši bez svog moćnog napadača Brune Petkovića, Dinamo je bio koncentriran na solidnu obranu i udarac na odmor ali nije se uspio oporaviti od tog gola iz penala. Nepotpuno spreman, Petković je u nastavku donio malo dodatne napadačke snage, ali to nije bilo dovoljno. Razlika u klasi između ovih dviju momčadi bila je očita i Dinamu će biti teško preokrenuti stvari u Španjolskoj. Unai Emery i njegovi igrači iznenađeni su koliko su vremena imali na lopti, dodavali, dodavali i ponovo dodavali, ali nisu uspjeli zabiti još jednog. Dinamo se, međutim, ne može iznenaditi imenom pobjedničkog strijelca. Njegova kazna to potvrđuje: Gerard Moreno nikada u životu nije bio plodniji”, stoji u izvještaju Europske lige.