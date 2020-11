ELCHE – CADIZ 1:1: Boye isključen na kraju prvog poluvremena zbog sumnjivog prekršaja

Elche sa 13 bodova zasjeo privremeno na osmu poziciju

Prva utakmica subotnjeg programa 11. kola španjolskog nogometnog prvenstva između Elchea i Cadiza završila je 1:1 (1:0) i podjelom bodova.

Cadiz sa 15 bodova ostao na petom mjestu

Elche je poveo pogotkom Lucasa Boyea u 38. minuti, ali je isti igrač isključen na kraju prvog poluvremena, zbog sumnjivog prekršaja nad Falijem. Gosti su brojčanu prednost iskoristili za izjednačenje u 56. minuti, a strijelac je bio Alvaro Gimenez.

Cadiz je sa 15 bodova ostao na petom mjestu, a Elche je sa 13 bodova zasjeo privremeno na osmu poziciju. Vodeći Real Sociedad ima 23 boda, tri više i dvije utakmice više od drugoplasiranog Atletico Madrida.

Španjolska – 11. kolo

Elche – Cadiz 1-1 (Boye 38 / Alvaro 56)

Valencia – Atletico M. (sub, 16.15)

Huesca – Sevilla (sub, 18.30)

Real M. – Alaves (sub, 21.00)

Barcelona – Osasuna (ned, 14.00)

Getafe – Athletic B. (ned, 16.15)

Celta V. – Granada (ned, 18.30)

Real S. – Villarreal (ned, 21.00)

Betis – Eibar (pon, 21.00)

Odigrano u petak:

Valladolid – Levante 1-1 (M. Andre 57 / Campana 83)

Ljestvica

1. Real Sociedad 10 7 2 1 21-4 23

2. Atletico Madrid 8 6 2 0 18-2 20

3. Villarreal 10 5 4 1 14-10 19

4. Real Madrid 9 5 2 2 15-10 17

5. Cadiz 11 4 3 4 9-12 15

6. Granada 9 4 2 3 10-14 14

7. Sevilla 8 4 1 3 11-8 13

8. Elche 9 3 4 2 9-10 13

9. Athletic Bilbao 9 4 0 5 11-9 12

10. Valencia 10 3 3 4 17-16 12

11. Getafe 9 3 3 3 8-9 12

12. Betis 10 4 0 6 12-21 12

13. Barcelona 8 3 2 3 15-9 11

14. Osasuna 9 3 2 4 8-9 11

15. Alaves 10 2 4 4 9-12 10

16. Eibar 10 2 4 4 6-9 10

17. Valladolid 11 2 4 5 11-16 10

18. Levante 10 1 5 4 10-15 8

19. Huesca 10 0 7 3 8-16 7

20. Celta Vigo 10 1 4 5 8-19 7