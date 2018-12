EKSPLOZIVAN INTERVJU TOMISLAVA SVETINE: ‘Presudnu ulogu u mom odlasku imao je Zdravko Mamić, ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje’

Razgovarali smo sa Tomislavom Svetinom, bivšim direktorom u Dinamu i dopredsjednikom kluba koji je najavio kandidaturu za šefa Zagrebačkog nogometnog saveza

Ako je vjerovati onom što nam je rekao onda smo razgovarali s novim predsjednikom ZNS-a. Direktor Dinama, potom i dopredsjednik Tomislav Svetina (49), i nakon naprasne smjene u klubu nije odustao od kandidature za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza na izborima 17. prosinca.

Otvoreno o svemu

U jednom od svojih rijetkih medijskih istupa nakon odlaska iz Dinama, Svetina je za Net.hr otkrio zašto je ostao pri kandidaturi za ZNS sad kao kandidat NK Blata, što je kumovalo njegovom odlasku iz Dinama, je li Zdravko Mamić bio taj koji je naredio njegovu smjenu, planira li napasti HNS, koliko je do sad sakupio potpisa za izbore i o ostalim aktualnostima…

Svetina, od kad ne radi u Maksimirskoj 128, potpuno je posvećen izborima i nekim osobnim projektima i poslovima. Sad, kaže nam, ima više vremena. Susreli smo se u jednom zagrebačkom hotelu. Otvoren za razgovor, spreman konačno reći sve što se dogodilo, što planira, s kakvim ambicijama ulazi u nove nogometne vode…

Pitanja je bilo mnogo, otišli bi i u krivom smjeru da smo ga baš sve što smo htjeli pitali, ali nekako smo odlučili bazirati se na temama o kojima smo najviše pisali, špekulirali, o razlozima njegovog odlaska, vremenu provedenom u Dinamu…

‘Moja razmišljanja su drugačija nego razmišljanja nekih’

“Prvo me Dinamo predložio za mjesto predsjednika ZNS-a. Na temelju te kandidature dobio sam 15, 20 potpisa svih klubova, između ostalog i Sesveta.

Nakon što je došlo do razlaza između mene i Dinama i nakon što je klub povukao kandidaturu, klubovi koji su me prije podržali ponovno su me pozvali i pitali želim li ja ostati u kandidaturi, s obzirom i da kad sam prije razgovarao i kroz moje djelovanje u Izvršnom odboru ZNS-a, bilo je jasno da su moja razmišljanja drugačija nego razmišljanja nekih koji su do tada vedrili i oblačili ZNS”, kazao nam je u uvodu razgovora Tomislav Svetina i nastavio:

“Temeljem tih razgovora pristao sam ostati u utrci za predsjednika ZNS-a, dobio podršku čak i puno većeg broja klubova nego što sam imao prije. U ovom trenutku imam 360 potpisanih glasova i još određeni broj onih koji su, ajmo reći, dogovoreni. Za pobjedu je potrebno 280. Vjerujem ljudima, vjerujem onima koji su mi dali svoju podršku, nakon što sam im ispričao kako vidim i zamišljam ZNS, a za to zaista ne treba puno napora da se to napravi”.

‘ZNS treba nove ljude i nove ideje’

Pojavila se priča u nogometnim krugovima kako Svetina želi očistiti ZNS od ljudi bliskih Zdravku Mamiću, koji godinama vode najjači nogometni Savez u državi, kako zagrebački i hrvatski nogomet želi odvesti u drugi smjer, suprotan trenutnom, smjer u kojem želi velik dio javnosti. Znači potpuna transparentnost…

“ZNS broji 15.000 članova, to je jedno šezdesetak objekata koji do sad uopće nisu bili korišteni. S druge strane, još jedna stvar koju u svom programu ističem je jedan poseban, drugačiji odnos prema ženskom nogometu i prema futsalu. Dakle, to je nešto što sad, unutar ZNS-a, je zaista bilo marginalizirano. Posebno ženski nogomet, koji je bio na samo dva kluba. Kad pričamo o futsalu, znamo da imamo 15.000 članova a samo 4 futsal kuba, od toga tri u prvoj i jedan u drugoj ligi. Tako da ja ne bi govorio o nikakvom čišćenju, ne radi se tu o nikakvom čišćenju Saveza. Nego se jednostavno radi o tome da ZNS, siguran sam, treba neke nove ljude i nove ideje.

Ja sam razgovarajući s ljudima iznio svoj program. Dakle, ne kandidiram se samo zbog kandidature, nego zato što zaista mislim da kroz jedan program mogu se neke stvari u Savezu pomaknuti. Program ima nekoliko točaka. Prva i osnovna je, kao najbitnija, koja zanima najviše klubova i one najveće je ravnopravnija i korektnija raspodjela sredstava koji ZNS dobije od Grada.

Druga je puno transparentnije poslovanje ZNS-a jer svi koji su unutar Saveza znaju da se najviše ZNS vodio kroz tzv. odbor za hitnost, gdje je onda opet dominiralo isključivo dvoje, troje ljudi, puno kvalitetnija suradnja sa svim gradskim strukturama, kad kažem kvalitetnija suradnja onda mislim da se zaista priča o programima. Ono što mislim da moju kandidaturu razlikuje od kandidature drugog kandidata je činjenica da ZNS uopće nije iskoristio potencijal, brend koji ima. I u marketinškom i u svakom drugom smislu. Da se ZNS pojavljuje i pred Gradom i pred sponzorima”, objašnjava nam Tomislav Svetina.

U Savezu dugi niz godina dominiraju ljudi bliski Mamiću

U Savezu već dugi niz godina dominiraju ljudi bliski Zdravku Mamiću. Upravo se i kroz tu prizmu gleda Svetinina kandidatura, kao i kroz činjenicu da je šest i pol godina bio Mamićev bliski suradnik, da je vodio klub u njegovom odsustvu.

Ne samo kad je pobjegao od hrvatskog pravosuđa u Bosnu i Hercegovinu, nego još od onda kad su ga pravosudni organi počeli stiskati do te mjere, da je morao biti isključivo fokusiran samo na svoju obranu na sudu u Osijeku, a ne kormilarenju klubom. Za tu je dužnost imao upravo Tomislava Svetinu…

“Već više puta sam rekao. Silno sam ponosan na period koji sam proveo u Dinamu. Mislim da tih mojih šest i pol godina u klubu zaista smatram i više nego korektnim. Oni koji su radili samnom znaju način na koji sam funkcionirao. Ne mislim bježati od toga. Činjenica je ta da sam imao, u konačnici, u puno stvari različiti stav od Zdravka Mamića. To se špekuliralo i u medijima od strane pojedinih ljudi.

U konačnici, mislim da je i sam moj odlazak, ako ljudi ne mogu funkcionirati zajedno, ako se neke ideje ne mogu se realizirati, onda je najbolje da se raziđu. U ovom trenutku bitno se razlikuje moje razmišljanje o funkcioniranju ZNS-u od razmišljanja mojeg protukandidata ili nekog drugog koji stoji iza mojeg protukandidata. Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje, za razliku od svog protukandidata”.

A spekulira se kako iza njegovog protukandidata stoji upravo Zdravko Mamić. Naime, nakon što je Svetina smjenjen Dinamo je očekivano povukao njegovu kandidaturu i podržao predsjednika Sesveta, potpredsjednika ZNS-a Peru Karatovića, kojeg je na izborima za predsjednika ZNS-a kandidirao Dinamo.

Svetina nam je jasno dao do znanja kako je Zdravko Mamić jasno rekao kako će Karatović biti njegov i Dinamov kandidat i kako ima njihovu podršku…

Pero Karatović – protukandidat i Mamićev čovjek?

“Koliko ja znam, jedini protukandidat je Pero Karatović. Njega je Dinamo podržao. Nikako se ne mogu složiti s tezom da ZNS postoji zbog Dinama. To nije istina. Dinamo je bio i bit će najbolji klub u Zagrebu i Hrvatskoj. Mislim da je za Dinamo jako dobro da se baza proširi unutar ZNS-a, da bude veći broj kvalitetnih, bolje organiziranih klubova gdje će djeca imati puno bolje uvjete za rad. Mislim da to može biti samo dobro za Dinamo.

Jer, svi oni će u jednom trenutku sigurno u svojoj kvaliteti, ako je zaslužio, doći u Dinamo. Poznam taj dio, znam kako funkcionira Dinamo, znam kako funkcionira Savez, siguran sam da je to dobar put”.

Dinamo i Zdravko Mamić, to je jasno, na “vrućoj” su liniji i odluka o micanju Svetine donesena je, nigdje drugdje, nego u Međugorju…

‘Uprava je nakon Zdravka funkcionirala autonomno’

“Ne znam da li je on kumovao ili nije, ali mislim da svi mi znamo i ne treba biti noj koji će staviti glavu u pijesak i reći da je nešto drugačije. Presudnu ulogu u mom odlasku imao Zdravko Mamić, to je potpuno jasno svima. Tu nema nikakve dileme. Ono što mogu reći je da, u nekom operativnom smislu, je Uprava funkcionirala, nakon odlaska Zdravka Mamića, dosta autonomno.

Međutim, bez obzira na sve, bez obzira kako na kraju ispalo, ponosan sam što sam dio Dinamove priče. Mislim da način na koji Dinamo sad funkcionira i posluje, bitno se sad razlikuje nego kad sam došao. Naglasio sam i ponovno naglašavam, to nije niti ne može biti zasluga jednog čovjeka, jednostavno je to plod timskog rada većeg broja ljudi. U Dinami zaista ima jako korektnih i kvalitetnih ljudi. Karakternih profesionalaca. Naravno da ti zbog nekih takvih stvari bude žao što više nisi dio toga.

Ali, s druge strane, svaka priča ima svoj početak i kraj. Ja jednostavno to kao takvo prihvaćam. Prihvaćam činjenicu da je IO donio odluku koju, doduše, nije obrazložio, ali ju je donio. Novi poslovni izazovi su ispred mene. Dinamu želim apsolutno svu sreću i uvjeren sam da će Dinamo i ove godine osvojiti duplu krunu, uvjeren sam da će Dinamo biti dobar i na proljeće u Europi. Volio bih da, ako je ikako moguće, da se malo igrački još osnaže. Da ovo ne bude jedno proljeće u Europi, nego da to bude nešto što će postati normalno, na što ćemo se jednostavno naviknuti”, kaže Svetina.

Svetinina kandidatura gleda se i kroz onu “tko vlada ZNS-om, vlada i HNS-om”. Na to nam je Svetina odlučno kazao:

‘Ovo su izbori za ZNS, HNS me ne zanima u tom konktekstu’

“Više puta sam to rekao, ovo su izbori za ZNS, ovo je nešto što smo svi skupa dužni napraviti za zagrebački nogomet i ZNS, najkvalitetniji i najveći nogometni savez u Hrvatskoj. Ja, Bogu hvala, imam mogućnosti. Po zanimanju sam pravnik, odvjetnik, prema tome mogu raditi neke druge poslove. U ovom trenutku uopće ne razmišljam o nekim poslovima koji su vezani za HNS. Osim toga, potpredsjednik sam u HNS-u. Već sad sam u HNS-u. Predsjedničko mjesto me ne zanima, uistinu”, objašnjava nam Svetina.

Upitali smo ga je li “slučaj Hasić” također utjecao na smjenu?

“Što se tiče slučaja Hasić, to je toliko iskomentirano sa svih strana, da se tu nema što dodati. Mislim da su to ljudi iz kluba iskomentirali, i roditelji od igrača, tako da se tu nema što dodati”, zaključio je Tomislav Svetina.