EKSPLOZIVNI INTERVJU S IKONOM NAŠEG NOGOMETA: ‘Mislio sam da je Kolinda vođa navijača. A ovi u Hajduku imaju problem sa štakorima’

Kukoč je za Net.hr iznio svoje stavove o brojim aktualnim temama, poput stanja u Hajduku, reprezentaciji, o predsjednici i političarima, kao i o činjenici da su ga proglasili ‘zločestim dečkom’

Ne želi svatko s njim razgovarati, ne želi niti on sa svakim razgovarati. Tonći Kukoč doista je osebujna nogometna persona, jedna od najiskrenijih koje ćete susresti u ovom poslu, što pomisli to i kaže i zbog toga je, pazite sada, na lošem glasu. Hrvatskoj javnosti, nažalost, više je poznat zbog otvorenog sukoba s vodstvom HNS-a.

Slučaj s HNS-om dogodio se na tradicionalnom humanitarnom malonogometnom turniru “Četiri kafića” kad se u siječnju 2015. godine pojavio s majicom na kojoj je bio prekrižen znak HNS-a uz poruku “HNS=mafija, gotovo je gotovo”, čime je zaradio kaznu Saveza od deset tisuća kuna zbog povrede kodeksa. Spornu je majicu Kukoč opisao tada kao “poruku pola milijuna ljudi HNS-u”. No, danas Kukoč o tome više i ne govori, kaže da je on sve rekao i da je ta priča za njega gotova, ali Kukoč je zato, za Net.hr, iznio svoje stavove o brojim aktualnim temama, poput reprezentacije, svoje karijere u Mađarskoj, stanja u Hajduku i novom vodstvu, ulozi bekova u modernom nogometu, o Dinamu, o predsjednici i političarima, kao i o činjenici da su ga proglasili “zločestim dečkom”…

NET.HR: Preporodio si se i skrasio u Mađarskoj u Honvedu, brojke tu ti fantastične. Možeš li reći u čemu je stvar, zašto baš ovdje igraš svoj najbolji nogomet?

Kukoč: “U godinu i pol dana imam 64 utakmice i 25 asistencija. Svatko tko razumije nogomet zna da to nije lako, već ove sezone sam došao do osam asistencija i jednoga gola. Igramo sistem 3-5-2 i odgovara mi jer volim napadački nogomet. Netko će reći da je to ‘kao’ mađarska liga, da je lagano, ljudi će pričati samo da pričaju… Evo prije mjesec dva, pisalo je da će se možda Tomislav Kiš vratiti u Hajduk, ima odličnu sezonu, dao je 22 gola plus sedam asistencija, i onda vidiš kako pričaju da je to ‘seoska liga, svi bi tamo mogli igrati, šta će nam on’… Igrali smo jedan protiv drugoga i odličan je igrač, kreće se po cijelom terenu i jako ga je teško čuvati. Znate što je problem u Hrvatskoj? To što smo prvaci po ljubomori i vrijeđanju, nitko nam ne valja, mislimo da sve znamo, a nemamo veze s vezom. Pitao bi ja njih, ako je to tako lako zašto vi to ne radite? Zato što ne možete”.

NET.HR: Igraš u solidnoj ligi, postiže dobre rezultate. Misliš li da zaslužuješ poziv, ili barem pretpoziv u reprezentaciju?

Kukoč: “Znate moju priču s reprezentacijom. To je za mene zatvorena knjiga, ta vrata sam ja sam sebi zatvorio, nitko drugi. Ali, uživam u svakoj pobjedi reprezentacije”.

NET.HR: Kad smo kod reprezentacije, što misliš radi li Dalić i dalje dobar posao?

Kukoč: “Treneru koji je na Svjetskom prvenstvu doveo reprezentaciju do drugog mjesta, a prije toga smo bili u rasulu, ne možeš baš ništa reći. On zna najbolje što radi, najlakše je biti u studiju kao što neki rade i komentirati. A kada dobiju priliku postati treneri i voditi ekipu, dobiju otkaz nakon mjesec dana. Kada gledam utakmicu, gledam samo dok se igra nogomet, čim se prebace u studio na ove naše analitičare, odmah gasim televiziju”.

NET.HR: Godinama se Hrvatska mučila s pronalaskom lijevih bekova, a sada ih imamo podosta. Što se promijenilo, otkud nam toliko dobrih bekova odjednom?

Kukoč: “Ti bekovi što sada igraju za Hrvatsku, nisu nastali jučer, to je teški rad koji traje cijeli život. Netko ispliva i proslavi se, netko ostane prosjek. Problem je kod nas što se ne respektira dovoljno nikoga. Evo Strinića su vrijeđali non-stop, došlo je Svjetsko prvenstvo, a on je bio najbolji bek. Na početku su vrijeđali Barišića, nakon samo jedne utakmice, a evo ga sada… Moraš igraču dati kontinuitet da bi ga mogao ocijeniti. Nepomljivo mi je, eto, da se sada vrijeđa Rebića i Perišića, a na SP-u su bili bogovi. Sada ih se najednom ne želi u reprezentaciji i to je tragdije. Vrijeđalo se i Mandžukića pa sada kada je otišao plaču za njim. Cirkus”!

NET.HR: Bekovi su postali ključni igrači na terenu. Pokrivaju 100 metara okomice, centriraju, brane prostor, ubacuju se u vezu, praktički su postali playmakeri. Kako komentiraš takvu revoluciju na svojoj poziciji?

Kukoč: “Nezahvalno je biti bek. Možeš 90 minuta dominirati i onda samo djelić sekunde bude dovoljan da ti netko uđe iza leđa i probije ti stranu pa primiš gol. Uvijek si ti kriv. Bekove se najmanje spominje, a onaj tko razumije nogomet, može vidjeti da bekovi danas najviše sudjeluju u igri”.

NET.HR: Neki vele, složit ćemo se da je bek Liverpoola Trent Alexander-Arnold najbolji igrač svijeta. Što ti kažeš? Može li bek ikako biti najbolji na svijetu? Ima li u hrvatskoj potencijalno sličnih igrača?

Kukoč: “Slažem se s vama. Liverpool ima najbolje bekove na svijetu i lijevog i desnog. Guštam gledati Liverpool, taj njihov visoki pressing… Bekovi kod njih dolaze na završnicu u 16 metara i to zato što im vezni igrači pokrivaju leđa. Savršena ideja i savršeno su iskorišteni”.

NET.HR: Moramo te pitati jer si jedini koji se usudi komentirati Hajduk. Došli su Tudor, Stanić i Kepčija. Već se osjete neke promjene, 3-5-2 sustav je uveden. Nova garnitura, mogu li što god promijeniti?

Kukoč: “Tudor vam je odličan trener i on najbolje zna gdje je došao i u kakvu je atmosferu došao. U Splitu si kralj nakon samo jedne utakmice, a nakon što izgubiš, atmosfera je kao na sahrani. Ako se sjećate onog Milevskog što je dao dva gola i u to se vrijeme birao gradonačelnik, pa su navijači tada govorili da neka on bude gradonačelnik. Dva mjeseca poslije toga vrijeđali su ga i potjerali iz kluba. Uz to, podosta novinara u Splitu ne zna ništa o nogometu i nakon jedne utakmice pišu da igrači vrijede po 10 milijuna eura. Stvaraju lošu atmosferu i probleme tamo gdje ih nema. Dok sam bio u Hajduku, imao si te kvazi-novinare koji po cijeli dan stoje na Poljudu kako bi izvukli neke informacije iz kluba, a onda trče da što prije napišu bilo što u novinama. Veliki štakori… U moje vrijeme, bila je drugačija priča nego danas. Imao si kapetana Andrića koji je bio strah i trepet u svlačionici i na terenu, ali borio se za nas igrače. U to vrijeme nije bilo eura u klubu, evo Anas i Ahmad Sharbini meni i mlađim igračima davali novac da imamo za živjeti, takve igrače nikada nećeš zaboraviti. Problem je i što se domaće igrače ne cijeni i ne poštuje, a strance s druge strane da. Nakon dvije utakmice ti stranci počinju ljubiti grb, ali ne zato što vole klub… Pa kako ti možeš znati išta o klubu i ljubavi nakon dvije utakmice. Ljube grb da se ulizuju navijačima, a nakon prve ponude ili kašnjenja plaće pobjegnu iz kluba”.

NET.HR: Vratimo se na tebe. Često te nazivaju zločestim dečkom hrvatskog nogometa. Smeta li ti to? Kako si uopće zaslužio takvu titulu?

Kukoč: “Zločesti dečko? Kontroverzni dečko? Jesam li ja koga ubio? Jesam li ukrao nekome nešto? Ja pričam onako kako je, ne pričam ono što ljudi žele čuti. Mogu svakome pogledati u oči i ne bojim se nikoga. Mirno spavam. Nikada nisam napravio nešto kako bi impresionirao nekoga. Naučio sam biti sam, imam kod kuće svoju suprugu, prijatelje i to samo one prave. Dobro se može raditi samo u tišini, sve ostalo je lažno impresioniranje ljudi i kupovanje javnosti. Ne mogu te svi voljeti, to je logično, u nečijoj priči uvijek ispadneš loš i to je tako. Za sebe sam već sada pobjednik jer u mladosti sam bio opisan kao ‘onaj koji će završiti u zatvoru’, druga djeca nisu se smjela družiti sa mnom jer ću ih ja, ‘kao’, upropastiti. Danas sam ja sretan, svoj čovjek i uživam u obitelji i životu. Neki će vam reći da je škola super i da te uči životu, ali ja ću reći da je ulica najbolja škola, samo je školarina skupa, ali naučila me više nego bilo koja knjiga ili škola

Kada sam završio s CSKA Sofijom, bila je priča s Partizanom. Nema osobe koja me tada nije napala, a kada je u Dinamo došao igrač iz Srbije nitko nije rekao ništa. Vidiš li koliko smo pokvareni i licemjerni? Pa svi mi jedemo isti kruh i pijemo istu vodu, dišemo isti zrak. Ne zanima me tko je Srbin, tko Bosanac, tko Hrvat. Jedina stvar koja je bitna jest – jesi li čovjek ili nisi. Igrao sam u karijeri s puno igrača iz Srbije i oni su mi uvijek prvi pomogli, a to se za Hrvate baš i ne može reći. Država nam se raspada, a pogledajte što oni rade… Kunem ti se da ja nebi ni znao tko nam je predsjednica, da ne pratim reprezentaciju, pa pitam oca, tko je ova što je pokazuju na tribinama? Vođa navijača? Kaže meni otac ‘sine to ti je predsjednica’. Imaš onoga klauna u Saboru, što se svaki tjedan valja po podu, pa ga izbace van. Pa onda on kaže da se bori za narod, problem je što narod to popuši, nisu oni svjesni da su svi ti političari isti, fućka se njima za narod, oni se bore samo za sebe. Kaži mi, kralju, otkada je završio rat, što su nam dobro donijeli? Na kraju opet biraš iste, jer smo glupi i ništa bolje nismo zaslužili. Pitam ja sada nakon svega, jesam li ja onda zločesti dečko i jesam li ja kontroverzan”?

NET.HR: Dinamo je bio briljantan u Europi, ostatak lige nije, ali kakav ti se čini HNL zadnjih godina?

Kukoč: “Dinamo je miljama daleko od svih. Rijeka, Osijek, Hajduk se mogu samo boriti za ostala mjesta u Europi. Tako će to biti i sljedećih godina. Dinamo ima roster od 25 kvalitetnih igrača, i ako jedan nije u formi druga dvojica već čekaju kao zapete puške. Drugi klubovi u hrvatskoj vam to nemaju”.

NET.HR: Bi li se volio vratiti u Hrvatsku? Bi li, recimo, potpisao za Dinamo, ili Rijeku?

Kukoč: “Hajduk je moj klub, ali želja mi je karijeru završiti vani. Ne želim da me se po stare dane vrijeđa i to kod kuće. Vani mi je sasvim dobro, vani te više cijene i poštuju nego kod kuće”.