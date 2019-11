E OVO SADA VEĆ POSTAJE BEZOBRAZNO: Zašto je Barcelona hladno odbila spasonosnu ponudu za Rakitića iz Engleske?

Hoće li Barcelona barem malo popustiti i dozvoliti Rakitiću da nastavi karijeru?

Hrvatski reprezentativac, Ivan Rakitić, otpisan je u Barceloni, i ako to već svima nije jasno, onda izjava sportskog direkotora katalonskog diva, Erica Abidala, govori sve.

“Trener je Rakitiću rekao i prije početka sezone da će biti drukčija nego dosad te da će igrati manje. Razgovarao sam s Ivanom i rekao mu da razumijem kako je situacija komplicirana zato jer sam ju i sam prošao – od igranja cijelih utakmica do sjedenja na klupi. Uvijek ću biti tu da mu pomognem. To je odluka uprave i on to mora razumjeti. Kada klub želi prodati igrača mora ga stavljati u igru, a mi ćemo vidjeti ako je sve po pitanju Ivana Rakitića riješeno”, rekao je Abidal.

Rakitić je tužan, baš je tužan i to je jasno rekao španjolskim medijima. “Znate kako se osjećam? Osjećam se kao moja mala kći kada joj netko oduzme igračku, tužno. E, tako se osjećam. Oduzeli su mi moju loptu. Poštujem i razumijem odluke trenera, uprave, koga god treba. Ali meni je 31. Nije mi 38. I vjerujem da sam u najboljim nogometnim godinama. Čovjek sam koji nema problema s iskazivanjem emocija. Kada treba zaplakati, plačem. Kada treba slaviti, slavim”, rekao je Rakitić.

Odbijaju ponude

Barcelona je odlučila riješiti se Rakitića već ove zime. Hrvatu je hitno jer mora spasiti karijeru, oni imaju suficit igrača u veznom redu, dakle, sve bi trebalo ići glatko. Zar ne? Pa očito baš i ne jer Barcelona ne namjerava pustiti Rakitića tek tako, ispod cijene.

Naime, katalonski Sport tvrdi kako je Barceloni stigla ponuda za Rakitića od jednog premijerligaškog kluba, ali ovi su je glatko odbili jer im nije bila dovoljno visoka. Barcelona za Rakitića traži čak 35 milijuna eura, a neimenovani engleski klub davao je samo 15 milijuna eura. Do sada su Rakitića tražili Manchester United i Tottenham, pa je možda u pitanju neki od ta dva, a možda je u igri i neki treći klub.

Zašto kompliciraju?

Visoka cijena mogla bi predstavljati problem pri transferu jer igrača koji je već tri mjeseca na transfer-listi i praktički jedva da dobije koju minutu na terenu, te je daleko od natjecateljske forme, teško možete prodavati po punoj cijeni, a Ivanova cijena prema Transfermarktu je baš 35 milijuna eura.

Hoće li Barcelona barem malo popustiti i dozvoliti Rakitiću da nastavi karijeru ili će nastaviti s ovako bezobraznim postupcima, vidjet ćemo u danima koji dolaze, no, poznato je već kako je Barcelona u financijskom škripcu nakon što je ljetos malo pretjerala s kupovinom i potrošila 255 milijuna eura, a prodala tek za 156 milijuna eura. Svaki cent će im biti potreban, tako da zapravo je jasno zašto su katalonci odbili ovu ponudu…