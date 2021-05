Na kraju klupske nogometne sezone već tradicionalno izlaze idealne postave u najjačim ligama svijeta. Međunarodni centar za sportske studije CIES objavio je na svojim stranicama idealne postave za sve lige petice pojedinačno, a u njima su se našla i dvojica Hrvata – Marcelo Brozović i Luka Modrić.

Naši sjajni veznjaci zasluženo su ušli u odabrana društva. Modrić je veći dio sezone igrao u vrhunskoj formi i Realova igra bila je teško zamisliva bez njega. Jednako tako, Brozović je u Interu zacementirao sebi mjesto zadnjeg veznog, a Izbor je CIES-u olakšala i činjenica da je Inter osvojio naslov prvaka Italije.

LUKA MODRIĆ SE EMOTIVNOM PORUKOM OBRATIO NAVIJAČIMA REALA: Progovorio o budućnosti i izazvao brojne reakcije

Idealna postava španjolske lige izgleda ovako: Oblak, Navas, Kounde, Lenglet, Galan, De Jong, Koke, Modrić, Messi, Suarez i Benzema.

Congratulations to @Atleti for winning the 2020/21 🇪🇸@LaLiga; with @LuisSuarez9 @Koke6 @oblakjan in the @CIES_Football best 11 🙌 All big-5⃣ league best XIs ➡️ https://t.co/Q2cFCbVeYe pic.twitter.com/SiZj0tVrzS

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 24, 2021