DVOJICA IGRAČA ATLETICA POZITIVNA NA KORONU: Svi igrači u samoizolaciji. Je li održavanje Lige prvaka opet ugroženo?

Atletico Madrid sljedećeg četvrtka igra utakmicu četvrtfinala Lige prvaka protiv Leipziga, a u nedjelju je u klub stigao rezultat testiranja na koronavirus i pokazalo se da su dvojica njihovih igrača pozitivna.

Nije poznato o kojim je igračima riječ, onima koji putuju na završnicu Lige prvaka u Lisabon ili samo članovima kluba, a iz kluba su odmah kontaktirali UEFA-u i Savez te ih obavijestili o slučaju i zatražili daljnje upute.

Two members of Atletico Madrid's travelling party for the Champions League quarter-finals in Lisbon have tested positive for the coronavirus.

— Goal News (@GoalNews) August 9, 2020