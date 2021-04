Poznati nogometni portal WhoScored objavio je idealnu postavu proteklog kola talijanske Serie A. Na bazi ocjena dobivenih statističkim podacima dvojica Hrvata upala su u njihovu idealnu momčad – Ante Rebić i Martin Erlić.

Rebić je postavljen na poziciju lijevog krila s ocjenom 7,7, a svoju je poziciju u idealnoj momčadi kola zaslužio sjajnim nastupom prošle subote u utakmici protiv Parme u gostima. Rebićev gol možete pogledati OVDJE.

Hrvatski krilni napadač zabio je prvi gol u pobjedi 3:1, a posebno je lijepo to vidjeti znajući da se Rebić vratio nakon ozljede.

POJAVILA SE SENZACIONALNA INFORMACIJA O MANDŽUKIĆU: ‘On sad mora donijeti odluku o spektakularnom transferu’

Mladi hrvatski reprezentativac Martin Erlić manje je poznat hrvatskoj javnosti, no zato je protekle subote bio heroj navijača Spezije. Erlić je u posljednjim trenucima utakmice pogotkom i asistencijom donio svojoj momčadi pobjedu 3:2 protiv Crotonea. Njegove najbolje poteze pogledajte OVDJE.

Pogledajte kako izgleda idealna momčad proteklog kola po portalu Who Scored:

Ante Rebic is part of @WhoScored's Serie A Team of the Week pic.twitter.com/30tmbk637y

— Milan Reports (@MilanReports) April 13, 2021