DVOJICA HRVATA MEĐU 50 NAJBOLJIH TRENERA SVIJETA: Jedan je bolji i od Mourinha, a možda vas začudi i poredak na vrhu

Velika čast za dvojicu hrvatskih stručnjaka

Popis 50 najboljih trenera današnjice sastavio je i objavio nogometni magazin Four Four Two, a među trenerskom elitom, točnije na sredini njena poretka, nalaze se i dvojica hrvatskih stručnjaka.

Objašnjavajući da trenerski posao nije lak, a da je osvajanje Lige prvaka nekakav vrhunac u klupskom nogometu, opet podsjećajući i da u jednadžbu vrijednosti trenera mora biti uzeta i vrijednost momčadi, izvor na prvo mjesto stavlja Josepa Guardiolu.

Guardiola ispred svih

Navodi se da su Guardiola i njegov Manchester City rušili rekord za rekordom u 2018., skupili tako najviše bodova, najranije osigurali naslov, zabili najviše, imali najbolju razliku pogodaka, najveći broj uzastopnih slavlja, najmanje minuta proveli u rezultatskom minusu… odnosno da je time španjolski trener zaslužio čelo poretka.

Zauzima ga ispred Zinedinea Zidanea, Diega Simeonea, Massimiliana Allegrija i Jürgena Kloppa koji zatvara krug petorice najboljih.

Dalić i Kovač

Što se hrvatskih trenera tiče, na 21. mjesto zasjeo je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Podsjeća se tako da je čak i sunarodnjacima bio slabo znan trener, da se moglo dogoditi da mu izbornički mandat traje 48 sati, ali i da je ‘ujedinio svlačionicu’ i odveo Hrvatsku do srebra na Svjetskom prvenstvu.

Popis se nastavlja preko poznatih lica kao što su Paulo Fonseca, Gian Piero Gasperini, Pablo Machin, Jose Mourinho… sve do 29. pozicije koju zauzima Niko Kovač.

Njegov menadžerski pedigre opisuje se kao osrednji pa podsjeća na čuđenja nakon što ga je Bayern imenovao glavnim trenerom momčadi. Navodi se da je dočekan sa sumnjom koju nije odagnao niti uvodnim pobjedama u sezoni.