Modrić stigao u Liverpool na veliki okršaj s Lovrenom!

Srijeda u Ligi prvaka donosi dvoboj europskih velikana na Anfieldu, susret Liverpoola i Real Madrida, momčadi koje su ukupno osvojile 15 naslova europskih prvaka. Također, na suprotnim stranama naći će se dvojica hrvatskih reprezentativaca, Luka Modrić predvodi vezni red Reala, a Dejan Lovren je zadnja linija obrane Liverpoola.

Iako realvci imaju duplo više naslova, deset, u europskim utakmicama uvijek su bili poraženi od Liverpoola. U finalu Kupa prvaka 1981. Liverpool je slavio sa 1:0, a tada je za Real igrao Vicente Del Bosque, dok je trener bio Vujadin Boškov. U sezoni 2008/2009. u osmini finala Lige prvaka Liverpool je na svom terenu pobijedio 4:0, uz dva gola Steven Gerrarda, te u gostima 1:0.

Iako je Real stigao na Anfield bez ozlijeđenih Garetha Balea i Sergija Ramosa, to ne brine trenera Carla Ancelottija, jer na klupi ima dovoljno kvalitetnih igrača. Osim toga, Real je u odličnoj formi, u zadnjih pet susreta ostvario je pet pobjeda, uz gol razliku 19-2, a Cristiano Ronaldo je u tih pet utakmica zabio čak 11 pogodaka. U tri utakmice Kraljevi su zabili ‘petardu’, Elche su dobili s 5:1, a Athletic Bilbao i Levante sa po 5:0.

“Real je pun odličnih igrača. Ronaldo je nevjerojatan i moramo ga posebno paziti. U veznom redu su Modrić i Kroos, odlični tehničari. Imaju najbolji kontranapad na svijetu. No, Anfield je posebno mjesto, pogotovo za Ligu prvaka. U velikim utakmicama uvijek na površinu isplivaju igrači s velikim natjecateljskim nabojem, a ja vjerujem da moji igrači imaju jaki mentalitet”, izjavio je trener Liverpoola Brendan Rodgers.

No, nakon briljatne prošle sezone u kojoj su zabili 101 pogodak i do kraja bili u utrci za naslov prvaka Engleske, ove sezone Liverpool je krenuo klimavo i u domaćem prvenstvu, i u Ligi prvaka. Većina stručnjaka reći će da je razlog tome odlazak Luisa Suareza u Barcelonu. To priznaje i trener Brendan Rodgers.

“Kad sam dolazio u Liverpool plan je bio da u trećoj sezoni idemo na naslov u Premier ligi. To smo umalo ostvarili u prošloj, dakle sezonu ranije od plana. No, očekivani napredak je zaustavljen odlaskoma Luisa Suareza”, rekao je Rodgers. A Suarez je prošle sezone briljirao u Redsima upisavši 31 gol i 13 asistencija u Premier ligi.

Još jedan veliki problem je promjena sustava. Prošle sezone Liverpool je igrao u sustavu 4-1-2-1-2, odnosno Gerrard – Henderson, Coutinho – Sterling, te Suarez i Sturridge u napadu.

Ove sezone to se promijenilo u 4-2-3-1, odnosno Gerrard i Henderson kao zadnji vezni, zatim u prednjem redu Lallana, Coutinho i Sterling, te Mario Balotelli u napadu. U tom sustavu stalno se ponavljaju dvije greške, Gerrard previše puta ostaje usamljen na velikom prostoru, dok je Henderson predaleko od zadnje linije protivnika, pa nije u stanju igrati presing na obranu.

Nakon dva kola u skupini B Real ima maksimalnih šest bodova, a Liverpool i Basel po tri, dok je Ludogorec bez bodova. Real Madrid je dobio Basel 5:1, i u gostima Ludogorec 2:1, dok je Liverpool izgubio od Basela 0:1, a Ludogorca je svladao 2:1 pogotkom u sudačkoj nadoknadi.