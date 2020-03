DUŠKO TOŠIĆ OTKRIO KAKO JE POBJEGAO IZ KINE: Nikad to neće zaboraviti; ‘Bilo je kao da je kraj svijeta’

‘Ono što sam vidio bilo je nevjerojatno. Bilo je to kao da je kraj svijeta’

Srpski nogometaš Duško Tošić, suprug tamošnje pop zvijezde Jelene Karleuše, trenutno brani boje kineskog Guangzhoua R&F-a. Kad je izbila pandemija koronavirusa, Tošić je u posljednji tren uspio napustiti Kinu prije nego što su zabranjeni svi letovi…

Tržnica Huanan – vjerojatno izvorište zaraze

Povjerljivi dokumenti dani medijima kažu da je prva osoba kojoj je utvrđena zaraza novim koronavirusom bila 57-godišnja Wei Guixian, prodavačica živih škampa na tržnici Huanan u kineskom gradu Wuhanu, vjerojatnom izvorištu globalne pandemije.

Karantene su u određene gradove uvedene dva mjeseca nakon identificiranja prvog pacijenta i Kinezi su bili disciplinirani, jer su sami bili svjesni u kojem smjeru ide situacija s COVIDOM-19. Neobjavljeni podaci pokazuju da su kineski dužnosnici prije 31. prosinca identificirali najmanje 266 osoba koje su se zarazile koronavirusom.

Prošao kroz nevjerojatnu dramu

Tošić je, stoga, prošao kroz nevjerojatnu dramu s obzirom na navedeno, a avion kojim se vratio bio je jedan od posljednjih putničkih koji su u tom teškom periodu letjeli iz zemlje s najviše stanovnika na svijetu…

“Znali smo za koronavirus, pokušali smo biti oprezni, ali znali smo i da je problem velik kad nam je tijekom jednog treninga trener rekao da čim završimo krenemo kući. U tom trenutku počelo je otkazivanje letova iz Kine, ali uspio sam nekako u posljednjem trenutku naći jedan za Istanbul. Poslije sam bio u Beogradu pa u Dubaiju na pripremama”, rekao je Tošić za turski list Fanatic pa dodao:

“Ono što sam vidio bilo je nevjerojatno. Bilo je to kao da je kraj svijeta… Ali svejedno, ni tada nisam osjećao strah. Navijači Bešiktaša su me zvali Tenk, a on se ne boji ničega. Ostao sam smiren koliko god je to moguće.”

Danas nema način da se vrati u Kinu…

“Igrači poput Pellea, Oscara, Hulka, Arnautovića ne mogu se vratiti u Kinu, kao ni ja, jer nema letova. A nekako se moramo vratiti, ipak svi mi imamo ugovore sa tim klubovima”, ističe Tošić koji je trenutno opet u Beogradu u samoizolaciji.