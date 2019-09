DUH ROMANTIČARSKOG DINAMA I ZAGREBA ŽIVI I DALJE – U INAT SVIMA! ‘Neki posprdno govore kako ulica vodi klub, ali mi imamo sveti cilj i trajemo’

‘Svaki put kad istrčim pred Boyse naježim se. To mi daje jednu posebnu snagu i motiv. Ne mogu se zamisliti u bilo kojem dresu nego samo u dresu Dinama’

U subotu će se održati 6. izdanje tradicionalne Šalate, na kojoj će Futsal Dinamo, malonogometni klub koji djeljuje po načelu jedan član – jedan glas, odigrati revijalnu utakmicu protiv Milana Calcio A5. Ova spektakularna utakmica se igra u subotu, 7. rujna, nakon finala tri kategorije Trofeja Dinamo, a program na Šalati počinje dan ranije, 6. rujna, utakmicama četvrtfinala (seniori) i polufinala (sve tri kategorije) Trofeja Dinamo.

Po prvi puta će Futsal Dinamo ugostiti talijansku momčad

Milano je talijanski drugoligaš u kojem su do nedavno igrali naša dva bivša igrača Matej Horvat i Sadat Ziberi, kada su Biancorossi bili prvoligaši. Po prvi puta će, tako, Futsal Dinamo ugostiti jednu talijansku malonogometnu momčad. Prije pet godina, točnije 2014. godine, počela je priča sa Šalatom i Futsal Dinamom, priča koja se raširila, koja je postala pravi hit u gradu, koja raste iz dana u dan. Futsal Dinamo ima sve više svojih članova, a događanja na Šalati iz godine u godinu nude veliki interes i dobru zabavu. Prije pet godina Boysi su priredili prizore o kojima se i dan danas priča u navijačkim krugovima…

U proljeće 2014. godine Boysi su došli na ideju osnivanja vlastitog malonogometnog kluba kako bi se na njegovim utakmicama okupljali navijači i nastavila tradicija navijanja za Dinamo u Zagrebu, a s obzirom da su represija i veliki broj zabrana mnoge udaljili sa stadiona Maksimir…

Fenomen koji raste iz dana u dan

Futsal Dinamo na kraju je postao fenomen koji pokazuje kakva navijačka sinergija može vladati između navijača, nogometaša, samog kluba. Inače, na utakmicama Futsal Dinama vlada sjajna atmosfera, a sad već šestu godinu u nizu, uoči Dinamove obljetnice osvajanja Kupa velesajamskih gradova, Futsal Dinamo organizira svoj tradicionalni spektakl na kultnoj zagrebačkoj Šalati na kojoj navijači Dinama svih dobnih kategorija euforično navijaju te iskazuju privrženost voljenom klubu i plavoj boji. Kakva će to ludnica biti protiv Milana…

“Po peti put ću zaigrati u plavom dresu na Šalati, ukupno šesti put, ako računamo i onu prvu Šalatu na kojoj sam igrao za ‘goste’. Nevjerojatno je iskustvo doživjeti tu atmosferu Bad Blue Boysa, kemiju i simbiozu navijača i igrača na terenu na početku sezone, nakon svega što je klub prošao zajedno s navijačima, od početaka ove priče. Prvo smo se ujedinili radi svetog cilja, pa sve do trenutaka kad smo tugovali, plakali za našim plavim anđelima Caparom i Oscarom, kao i našim Čuljom, pa sve do sad kad smo na pravom putu. Skupljamo se, ujedinjavamo snage da budemo još jači. Održala se skupština kluba u kojoj je postojeći predsjednik Matija Đulvat dobio novi mandat, a na kojoj sam ja izabran za dopredsjednika kluba”, govori nam na početku razgovora plavi as Futsal Dinama, jedan od najvećih igračkih zvijezda kluba Hrvoje Penava…

U srpnju reizabran Matija Đulvat za mjesto predsjednika

Pred više od stotinu članova Futsal Dinama od kojih 91 s pravom glasa u srpnju mjesecu je u SD Martinovka na mandat od četiri godine kao jedini kandidat za mjesto predsjednika reizabran spomenuti Matija Đulvat. Na tri mjesta u Nadzornom odboru natjecala su se četiri kandidata, a glasanjem su izabrani Nikola Milojević, Robert Šipušić i Ivan Bilušić. Đulvat je nakon jednoglasne potvrde za predsjednika sljedeće četiri godine te predstavio svoj tim, novog potpredsjednika Hrvoja Penavu i tajnika Sebastiana Sobotu…

“Radimo na još čvršćoj vezi između navijača i kluba i da konačno ostvarimo taj cilj koji planiramo od početka. Znači, da ustrojimo klub koji će biti pravi pokazni primjer koji želi demokratski djelovati po modelu jedan član – jedan glas, da bude uzor klubovima u čitavoj državi. Mi znamo da smo na pravom putu, bez obzira što neki pričali drugačije.

Ova 6. Šalata po redu pokazat će da smo ujedinjeni i da posjedujemo snagu kakav ovaj klub zaslužuje i kakvo nema nitko u Hrvatskoj. Znate, neki posprdno nazivaju, neki ljudi govore da u našem slučaju ulica vodi klub. Ali, to apsolutno nema nikakve veze s istinom. Svaki član na skupštini ima pravo dati svoj glas za svog kandidata, odnosno za kandidata koji se natječe za predsjednika. Taj predsjednik onda bira svoje ljude i vodstvo koji onda predstavlja ljude koji su ga odabrali u sljedećem mandatu. Točnije, sljedećih 4 godine ili manje, ako dođe do izvanredne skupštine”, objašnjava nam Hrvoje s kojim nas razgovor odvodi prema toj grmljavi Boysa s tribina… Malo tko u svijetu u futsalu ima takvu atmosferu…

‘Svaki put kad istrčim pred Boyse naježim se. Za mene ne postoji klub osim Futsal Dinama’

“Možda jedino u Španjolskoj i Brazilu na futsalu se može vidjeti takva posjećenost i atmosfera. No, sigurno da ovo što mi imamo je raritet i zbilja malo koji klub se može podićiti takvom navijačkom podrškom. Svaki put kad istrčim pred Boyse naježim se. To mi daje jednu posebnu snagu i motiv. Ne mogu se zamisliti u bilo kojem dresu nego samo u dresu Dinama. Za mene ne postoji više klub osim Futsal Dinama za koji bi ja igrao”.

Za subotu se najavljuje kiša, ali kome uopće smeta i prijeti kiša kad je u pitanju ovakav spektakl i navijačka emocija…

“Ma naravno, mi smo se kao klub pripremili u slučaju kiše, neće biti podloga nego će se igrati vjerojatno na betonu. Tako da nama igračima sigurno neće puno smetati kiša ako je bude, već smo se protiv Notingham Forresta pokazali kako nama kiša daje dodatnu draž i poboljšava ambijent. Jer, tada se može vidjeti koliko smo ljudi i fanatični za Dinamom i gradom Zagrebom, kao i za ovom čitavom pričom koja je jedna zdrava priča i pojava”, zaključio je Hrvoje Penava.