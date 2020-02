DUH MAMIĆA NAGLO UŠAO U BJELICU ILI JE IPAK NEŠTO DRUGO POSRIJEDI? Sve su češći ispadi trenera Dinama. A zašto?

Nema opravdanja za Bjeličine ispade, ali nakon onakvog oskudnog i blijedog izdanja u Osijeku vidimo što bi zapravo Bjelicu moglo mučiti

Taman smo se nekako svi polako odvikli od “dnevne doze prostakluka i vulgarnosti na Maksimiru”, a onda nam je trener Nenad Bjelica baš morao udariti “reality check”. S godinama su javnost, nogometna javnost, suci, sportski djelatnici, igrači, treneri gledali kako bivši izvršni predsjednik Dinama, a danas nepravomoćno osuđeni bjegunac, Zdravko Mamić, uvredama časti, pa koga god mu se prohtije.

Nekima je bilo zabavno, nekima primitivno, neki su ga podržavali, neki nisu, ali nekako je većini bilo puno lakše, takoreći doživjeli su kulturološki šok, kada je ovaj preko noći naglo nestao iz javnog prostora, odnosno kada se preselio u svoju međugorsku oazu.

Odjednom vulgaran

Gotovo dvije godine Dinamo je apstinirao od vulgarnih ispada, psovanja majki, bogova, a onda nas je grubo prizemljio, do jučer čovjek finih, gospodskih manira, a od danas “mamićevskih”, Nenad Bjelica. Pred sam kraj utakmice s Osijekom na Gradskom vrtu, Bjelica je nakon grubog prekršaja njegova igrača Petra Stojanovića za drugi žuti karton, jednostavno detonirao.

“Pi*ka vam materina, je*em vam mater na vašem suđenju. Prepali ste se domaćina, zato tako i sudite”, zaurlao je Bjelica, u kojeg kao da je ušao duh Zdravka Mamića, prema sucima u Osijeku predvođenim glavnim sucem Marijem Zebecom. Bjelici je to već drugi ispad ovakve vrste i to u svega nekoliko dana. U pretprošlom se kolu u televizijskom prijenosu moglo čuti Bjelicu kako napada suce na utakmici s Goricom.

Prvo je glavnom sucu Dariju Belu rekao: “Što je ovo?! Zašto? Ili je prednost ili faul. Je*em ti ova vaša pravila”, a zatim je ušao u prepirku s četvrtim sucem Dujom Strukanom kojem je rekao: “Objasni mi! Ne možeš objasniti zato što ne znate, zato mi ne možete objasniti! Je*em vam sunce da vam je*em”. Prošao je nekažnjeno jer njegove riječi nisu ušle u zapisnik, ali Mario Zebec ga je u Osijeku itekako čuo i Bjelica sada riskira suspenziju u trajanju od pola godine.

‘Mini Mamić’?

Ali na stranu sada i suspenzije i suci. Pitamo se mi što se to dogodilo Nenadu Bjelici da se preko noći pretvorio u “mini Mamića”? Bjelica sve do ove jeseni nije pokazivao sklonosti da uopće komentira suđenje, a kamoli grubo vrijeđa suce i govori im da ne znaju svoj posao. Nakon utakmice sa Šahtarom u Ligi prvaka kada je njegova momčad napravila neviđenu glupost i izgubila u sudačkoj nadonkadi već dobivenu utakmicu i u kojoj je njegov igrač Teophile bespotrebno napravio prekršaj na vrataru nakon čega su Ukrajinci zabili iz penala i osigurali remi.

Nakon toga je Bjelica, koji do tada nije koristio alibije, raspalio po sucima i to u emisiji nakon utakmice prilikom stručne analize suđenja Marija Strahonje. Strahonja je kratko analizirao sporne situacije iz prvog dijela kada nisu dosuđeni kazneni udarci na Ademiju i Petkoviću, a Strahonja je potvrdio kako je sudac donio dobre odluke. Bjelica je tu eksplodirao.

Počelo u Ligi prvaka

“VAR je obično s****! Ako oni imaju VAR, a ne žele ga gledati šta će im onda?! Maknite VAR, ubijate time emocije… Ako je bila pogreška, bila je. Što se mene tiče, VAR ne treba. Bitna je interperetacija. VAR je cirkus vani, vani se svi bune oko toga, u Engleskoj u Italiji. Ja sam protiv VAR-a jer ne pomaže”, grmio je Bjelica u studiju.

Onda je došla na red sporna situacija kod penala za Šahtar. Strahonja je ustvrdio kako nema dileme oko penala, a Bjelica je ponovo eruptirao.

“Ma zašto imamo VAR? Zašto imamo VAR? Sudac je sudio penal za faul na Taisonu, a onda je promijenio odluku i dosudio penal za nešto što se dogodilo pet sekundi ranije. On je sudio penal nad Taisonom, a ovaj nad Pjatovim zbog kojeg je i dosuđen na kraju penal nije niti vidio. On svira penal na nešto sasvim drugo. Dogovorite se suci više kad se to može koristiti, a kad ne. To je cirkus i to je skandalozno… Rekao sam to kada sam radio u Poljskoj, evo i sada ću u Hrvatskoj i u Ligi prvaka”, uzrujano je govorio Bjelica uz dodatnu opasku…

“Pa ja to gledam svaki vikend u Italiji i vani… Svugdje isto, pa nemoj mi suditi zaleđe u jedan milimetar… Ma to je samo puno baba kilavo dijete”, rekao je Bjelica i gotovo demonstrativno odjurio iz studija ostavivši pritom podosta podignutih obrva i začuđenih lica.

Što se dogodilo s Bjelicom?

Uslijedilo je nakon toga zatišje, zimska stanka, odmor od HNL-a i pripreme, a Bjelica se vratio u još gorem elementu. Kako? Zašto? Koji je povod da jedan poliglot, kavalir, uglađen tip, za mnoge najbolji hrvatski trener i idol, ovako podemoni. Dobro, čuje se, kako i sam kaže, često s Mamićem, ali nije valjda da mu je ovaj preko telefona uspio usaditi novi mentalitet?

Nešto se događa s Bjelicom i to se baš vidi. Teško je to uopće izgovoriti, ali možda je, samo možda, dosegao svoj vrhunac s Dinamom. Možda je prerasao HNL, možda je uvidio da je ono četvrto mjesto u Ligi prvaka nakon silnog optimizma i nade u proljeće u Europi, ipak Dinamov zenit i da dalje od toga neće ići. Bjelica je do ove zime imao ekipu predvođenu jednim od najboljih mladih nogometaša u Europi, Danijem Olmom, a potpomognutu reprezentativcima Hrvatske i talentiranim mladim zvijezdama. Uspio je nakratko napraviti dar-mar u Ligi prvaka, ali na koncu je ispao najveći gubitnik skupine. Raspalio je tada po VAR-u i sucima, ali srdžbu je pogrešno adresirao jer ni suci, ni VAR nisu imali previše veze s tim porazom. Dinamo je ispao naivan, “zelen”, možda i preneiskusan za tako velike utakmice, a to je nešto što bi svakog trenera itekako moglo pogoditi.

Poslijeolmovska era

Ove zime ostao je bez Danija Olma i vrlo brzo se pokazalo da će to ostaviti drastične posljedice na cijelu ekipu. Ne samo da ga ne može nadomjestiti, ne samo da taktika, odnosno sustav koji je forsirao otkako je došao više neće biti primjenjiv na isti način, već je Olmov odlazak ostavio, ovako iz promatračkog kuta gledišta, posljedice na moral i motivaciju cijele ekipe. Bjelica je tip koji ne trpi poraze, kao i većina trenera, ali za razliku od većine trenera, na njih, očito, izrazito burno reagira.

Ne trebate biti bogzna kakav ekspert da biste nakon nekoliko utakmica bez Olma, uvidjeli da to više nije onaj isti, gladni, ratoborni, agresivni, rastračani, savršeno uigrani Dinamo. Ne pomaže ni činjenica da imaju 12 bodova prednosti pred drugoplasiranom momčadi u ligi, a još manje pomaže vjerojatnost da su mnogi igrači potajno uvjereni da su prerasli HNL i da sa stavom “lako ćemo” mogu osigurati prvenstvo.

Nema opravdanja za Bjeličine ispade, ali nakon onakvog oskudnog i blijedog izdanja u Osijeku vidimo što bi zapravo Bjelicu moglo mučiti. Ako Bjelica, kojemu bi srednje ime moglo biti “strogoća”, ne uspijeva natjerati ekipu da grize i trga se za svaku loptu pa makar već imaju prvenstvo praktički u svojim rukama, a nemaju jer je tek veljača, onda ne znamo tko bi mogao, možda Zdravko Mamić eventualno.

Stvorit će krimen

Možete Bjelicu nakon svega nazvati nepristojnim, prostakom, možete sve to pripisati čak i nogometnoj romantici jer i to je za neke dio folklora, ali možda se možete zapitati i je li njemu možda dosta Prve HNL? Ne kažemo da mu je dosta Dinama, radi on s njima odličan posao i bili bi blesavi kada bi mu dali otkaz, ali treba i on biti svjestan da bi mu ovakvo ponašanje moglo postati krimen.

Ako već puca na Bundesligu, što je i sam potvrdio nedavno, onda mu se ovakvi ispadi više nikada ne smiju ponoviti, tamo ne trpe ovakvo ponašanje i tamo se treneri smjenjuju zbog ovakvog ponašanja. HNL je za Bundesligu divlja liga i ovdje će se Bjelica, prije svega zbog svog zaleđa i činjenice da se ovdje donekle tolerira vrijeđanje sudaca i kazne su uglavnom mjesec dana zabrane, vjerojatno izvući baš s jednom takvom, uvjetno rečeno blagom kaznom.

No, sada je o sebi stvorio puno drugačiju sliku. Javnost ga je do sada percipirala kao gospodina, a danas bi ga mogli gledati, barem kada su izričaj, temperament i eksplozivnost u pitanju, kao “novog Mamića”. Nadamo se samo da neće biti “urbi et orbi” presica…