DRUŠTVENE MREŽE GORE: Svi živi pričaju o veličanstvenom Hrvatu – ‘Kakva noć, jedan je od najvažnijih igrača Milana’

Društvene mreže gore zbog Rebića

Nakon sinoćnje veličanstvene Rebićeve predstave, u kojoj je u 12 minuta zabio tri gola a prije toga je i asistirao u Milanovom osvajanju Torina sa 7:0, društvene mreže vrište zbog Hrvata.

ITALIJA SE POKLONILA SUPER REBIĆU: ‘Ante zna bolje od Zlatana kojem to nikad nije uspjelo, all round je igrač, bilo je to razvaljivanje’

Theo Hernández 19' (Milan); Rig. Franck Kessié 26' (Milan); Brahim Díaz 50' (Milan); Theo Hernández 62' (Milan); Ante Rebic 67' (Milan); Ante Rebic 72' (Milan); Ante Rebic 79' (Milan) BUONGIORNO ♥️🖤 pic.twitter.com/IW6rYaoNFr — Nicolai (@nicolaidileo) May 13, 2021

Ističe se kako je bio briljantan i kako je sad na 11 postignutih golova u Serie A ove sezone.

Tiga Gol 12 Menit Tadi Malam, Ante Rebic Total Baru Koleksi 11 Gol Serie A, Ngapain Saja Selama Ini? – Berita Bola https://t.co/Ia2LyVGmST #LigaItalia #ACMilan #AnteRebic pic.twitter.com/bEHmo4KApc — GilaBola.com (@gilabolacom) May 13, 2021

News18 Sports izvještava kako je Rebić zabio hat-trick i pomogao Milanu da pregazi Torino, te kako su pojačali svoje šanse za plasman u Ligu prvaka. Nisu samo mediji oduševljeni, nego i navijači:

“Kakva noć, čitavo vrijeme govorim kako je Rebić jedan od najbitnijih igrača za nas, pomoći će nam itekako sljedeće sezone u Ligi prvaka”.

What a night. I've told you all this time about how Rebic is one of the most important players for us. I'm pretty sure next season he is going to help us so much on the UCL. 🇭🇷 MY MAN, ANTE 🇭🇷#FORZAMILAN 🔴 ⚫ pic.twitter.com/8FRslBa67m — ➰Juan Vigil➰ (@Rosso_Life) May 12, 2021

Neki misle kako je Rebić podcijenjen igrač.

Ante Rebic is highly UNDERRATED ! — PERRY (@perrybluee) May 12, 2021

Ante Rebic netted a hat-trick to help AC Milan rout Torino 7-0 in Serie A and strengthen its chances to qualify for the Champions League.#Footballhttps://t.co/7gmXsphd15 — News18 Sports (@News18Sports) May 13, 2021

“Hat-trick junak ponio je loptu doma”, stoji u jednom komentaru ispod slike.

A hatrick from Ante Rebic (within 12 MIN) & a brace from Theo Hernandez saw #ACMilan thrash Torino 7-0. Stefano Pioli's men go back in front of #Napoli into 3rd place on the same 75 points with 2nd-placed #Atalanta. #TorinoMilan #SempreMilan @MilanClubPhilly@ACMilanClubPNW pic.twitter.com/OMV54rFEhy — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) May 13, 2021