U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Real Madrid i Chelsea su na stadionu Alfredo di Stefano sinoć odigrali 1:1. Gosti su poveli u 14. minuti golom Christiana Pulišića, a izjednačio je Karim Benzema u 29. minuti. Više o tome čitajte – OVDJE.

Luka odigrao čitav susret za Real

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić je odigrao cijeli susret za “Kraljevski klub” i sudjelovao u akciji za izjednačujući pogodak, no nije se uspio nametnuti protiv veznjaka Chelseaja, pogotovo N’Goloa Kantea, koji su dominirali tijekom većeg dijela utakmice u sredini terena.

Vruće na Twitteru

Pronjuškali smo malo društvenim mrežama da vidimo što se na njima piše o Luki…

“Poštujte malo i N’Goloa Kantea. U veznom je redu izdominirao legende Reala poput Casemira, Luke Modrića i Tonija Kroosa i zaslužio je epitet igrača utakmice”, napisao je jedan nogometni fan…

Respect that man. In a midfield comprising Real Madrid legends like Casemiro, Luka Modric and Toni Kroos, Ngolo Kante emerges Man of the Match. — T E Uzoma (@Bishopofpeace) April 28, 2021

Drugi mu je odgovorio, i njemu i još jednom koji slično razmišlja, odnosno, ističe kako je i Mason Mount (22) pokazao Luki Modriću klasu. Neki nogometni pratitelji spominju Masona Mounta i naglašavaju kako je spremio Luku u džep a engleski mediji dali su mu veliko poštovanje, napisavši kako je Mount za Chelsea bio ono što je Luka za Real. “Davao je ton i impuls igri Chelseaa”… No, neki tako ne razmišljaju…

Mason Mount makes Chelsea tick just like Luka Modric does for Real Madrid: https://t.co/MWfo2hd8ig — MUFC News (@MUFCNewsApp) April 27, 2021

“Pa lijevi palac Luke Modrića je bolji i veći od čitave momčadi Chelsea, imaj malo poštovanja”.

luka modric's left toe is greater than whole chelsea, have some respect — Mohammad Rayan Shah (@MohammadRayanS3) April 28, 2021

I onda je krenulo…

“To kako je N’Golo Kante izdominirao Luku, Casemira i Tonija Kroosa na terenu i dalje je misterij. Neću se začuditi još da čujem kako Kante pokriva i ostatak zemlje koju ne pokriva 71% vode”.

How N'golo Kante bodied Luka Modric, Casemiro and Toni Kroos on the same pitch is still a mystery.

No wonder it's said that Kante covers the rest part of earth not covered by 71% of water. — Ade-Adedeji Adeyera (@adeadeyera) April 28, 2021

“Luka Modrić je odigrao 3720 minuta ove sezone a u 36 je godini i bio je impresivan u gotovo svim utakmicama. Zato ga pustite na miru jer očito da su ga previše koristili. Mount nije bio bolji od njega”.

Luka Modrić played 3720 minutes of football this season at 36 years of age and was impressive in almost all games. So give him a break when he clearly had discomfort prior to the game and is being overused and no Mount wasnt better than Luka https://t.co/hgeAilorie pic.twitter.com/ZUXF62Zfam — TS⁷ (@TotalSancho) April 28, 2021

“Modrić je bio iscrpljen”.

An exhausted luka modric* — Marouane Jallal (@IM_marouane) April 28, 2021

“Luka Modrić igrao je doslovno ozlijeđen, vuče ozljedu a opet je igrao. Nisam znao da kad nadigraš ozlijeđenog igrača da je to vrijedno hvale”.