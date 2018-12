DRUGA STRANA SREBRNE MEDALJE: Mnogi Vatreni skupo su platili najljepše dane karijere, ovome se nitko od njih nije nadao

‘Kad se slegnu emocije, kad više nisi toliko napet, kad te ne puca adrenalin, dolazi do pravih posljedica’

Od 14. lipnja do 15. srpnja trajalo je Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, isto ono koje je ispisalo najljepše stranice hrvatskog nogometa. Naša se izabrana vrste s njega vratila ovjenčana srebrnom medaljom nakon što je slavila u šest utakmica, a upisala poraz tek u borbi za zlato protiv francuske reprezentacije.

I dok su ti dani bili ostvarenje snova svakog od njih, dok je doček srebrnih Vatrenih po povratku sa ruskog Mundijala bio nešto što nikad neće zaboraviti, pojedinci iz redova sastava kojeg je vodio Zlatko Dalić još uvijek nisu do kraja otplatili ispunjenje svojih želja.

Strinić najgore prošao

Sportske novosti tako podsjećaju na činjenicu da su igrači hrvatske nogometne reprezentacije u zbroju propustili čak 123 utakmice nakon svjetske smotre, a da je najgora situacija od svih ona koja udaljenog od terena još uvijek drži Ivana Strinića.

Monacov golman Danijel Subašić nakon SP-a jedva da je okusio akciju, na pauzu su bili prisiljeni Dejan Lovren, Andrej Kramarić i Ante Rebić, dok Šime Vrsaljko prorijeđeno nastupa plaćajući danak načetom koljenu. Nekima je trebalo dosta vremena da ponovno pronađu dobru formu, a definitivno je najgore od svih prošao Ivan Strinić koji još nije zagazio na travnjak nakon utakmice za zlato u Rusiji.

Ozljede se događaju

“Nije to problem samo naših igrača, isto se događa u Realu, Barceloni, Atleticu… Svi su njihovi nogometaši veliki profesionalci, ali imaju problema nakon Svjetskog prvenstva. Tamo su bile velike emocije, golema strast, igrači se doslovce isprazne, a odmor je kratak. Kasni se na pripreme, nema svježine, događaju se ozljede”, govori Robert Jarni, član generacije koja je sa SP-a u Francuskoj kućama stigla sa brončanom medaljom i zaključuje:

“Teško je na Svjetskom prvenstvu razmišljati što će se poslije dogoditi. Znam kako je bilo s nama, a pretpostavljam da je tako bilo i u Rusiji; oni koji su imali neke ozljede mislili su, nije to ništa, lako ću kasnije sve preboljeti. Međutim, danak se nakon Svjetskog prvenstva neizbježno plaća. Kad se slegnu emocije, kad više nisi toliko napet, kad te ne puca adrenalin, dolazi do pravih posljedica. Subašić i Strinić definitivno su najveće žrtve, no SP je kumovao i problemima koje su imali drugi igrači.”