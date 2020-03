DRAMATIČNI NAPISI UGLEDNOG L’EQUIPEA: Nema šanse da se spasi Euro. Evo zašto se ipak mora odgoditi

Ugledni francuski L’Equipe tvrdi kako će se Euro gotovo sigurno odgoditi za sljedeću godinu

Europski nogometni savez (UEFA) najavio je kako će se sljedećeg utorka održati velika video konferencija s rukovodstvima svih 55 zemalja članica te predstavnicima ECA-e, FIFPro-a i europskih liga kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima koje će europski nogomet poduzeti u kontekstu pandemije novog koronavirusa, a na temu domaćih i europskih klupskih natjecanja, kao i EURA 2020.

Usto je krovna europska nogometna organizacija u utorak donijela odluku kako do daljnjega odgađa sve predstojeće turnire elitnih kola kvalifikacija za europska prvenstva u uzrastima do 17 i do 19 godina, a koji su se trebali održavati tijekom idućih mjesec dana.

Odluka je donesena preventivno kako bi se izbjegla situacija da igrači i igračice – među kojima je puno maloljetnika – budu izolirani u karantene bez svojih obitelji, ovisno o odlukama lokalnih vlasti.

Ova odluka utječe i na četiri hrvatske reprezentacije koje su izborile nastup u elitnim kolima, pa tako hrvatske U-17 i U-19 muške i ženske selekcije čekaju novi termin za nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a koji će UEFA odrediti naknadno.

Ništa od Eura

Međutim, ugledni francuski L’Equipe tvrdi kako će se Euro gotovo sigurno odgoditi za sljedeću godinu.

Prema njihovim navodima, Euro će se odigrati na ljeto 2021. godine jer ove sezone neće biti više termina, pošto će sva nogometna prvenstva u Europi završiti puno kasnije nego što je predviđeno baš zbog odgoda prouzrokovanih epidemijom koronavirusa.

Problem je i to što se još uvijek ne znaju svi sudionici Eura jer se dodatne kvalifikacije održavaju koncem ovog mjeseca, a Slovačka i BiH su već tražike odgodu tih utakmica.

Nadalje, neće baš glatko proći niti to prebacivanje na 2021. godinu jer takvu promjenu mora odobriti FIFA, koja je pak za to ljeto predvidjela održavanje Svjetskog klupskog prvenstva.

Međutim, treće se rješenje za sada ne nazire jer su prvenstva u većini zemalja u Europi prekinuta i teško da će se nadoknaditi u nekom razumnom terminu do datuma predviđenog za Euro.