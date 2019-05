DRAMATIČNA UTAKMICA NA ŠUBIĆEVCU: Šibenčani preokretom do pobjede i u Varaždin sad idu po 1. HNL

Šibenik zadržao nade za plasman u 1. H

“Dramatična utakmica na Šubićevcu, gotovo u samoj završnici narančasti su doslovno iščupali pobjedu (2-1) nad Kustošijom i sad su na minus dva uoči derbija svih derbija”, javlja portal “Šibenik In“.

Utakmica loše počela za domaće

Dva kola prije kraja Šibenik je u subotu zadržao nade za plasman u 1. HNL. Na Šubićevcu su pobijedili Kustošiju i sada za vodećim Varaždinom zaostaju dva boda. U sljedećem kolu Šibenik gostuje u Varaždinu. Domaćin nogometašima bit će dovoljan bod za promociju ulaska u prvu hrvatsku ligu, dok gostiji iz Krešimirova grada moraju pobijediti jer jedino tako u svojim rukama zadržavaju sudbinu ulaska u 1. HNL.

Utakmica na Šubićevcu loše je počela po domaće nogometaše zbog velika greške zadnjeg reda. Kustošija je u 19. minuti golom Cimentija povela 1-0. Šibenčani su pet minuta poslije izjednačili golom Princea, a onda se smirilo. Šibenčani nisu mogli stvoriti poštenu šansu, čak je Kustošija imala prilike još jednom povesti… I onda je s tribina krenulo “Igrajte pi*kice”, igrajte pi*kice”…

Antunović zabio za 2-1 i delirij na tribinama

Skandiranje s tribina kao da je osvijestilo igrače na travnjaku i pao je gol. Kombinirali su Kukec i Bulat, Kukec je dodao Antunoviću, a ovaj iz okreta zabio za 2-1 u 88. minuti. Prvu šansu na utakmici nije zabio, ali jest drugu, donijevši zlata vrijedne bodove svom sastavu. Do kraja utakmice nisu gosti zaprijetili, iako se u jednom trenutku zakuhalo oko centra i gotovo je došlo do tučnjave. Svoje prilike gosti nisu iskoristili, Šibenik je uz dozu sreće stigao do pobjede, koju je proslavio s navijačima.

Do završetka druge HNL je još svega 180 minuta, a sljedeći vikend je vikend odluke.