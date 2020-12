Prava drama odvija se u redovima vodeće momčadi španjolskog prvenstva Atletico Madrida. Njihov napadač Diego Costa tražio je sporazumni raskid ugovora s klubom, a Marca navodi da su u pitanju osobni razlozi.

Costa se ove sezone pojavio u samo sedam utakmica, i to ne u punoj minutaži, a uspio je i zabiti dva pogotka. Vječito problematičan, ali ipak odličan centarfor imao je problema s raznim ozljedama i bolestima ove sezone, a navodno mu klub nije htio na ljeto ponuditi produženje ugovora pa je odlučio da je najbolje da sam prekine suradnju.

Diego Costa has asked Atletico Madrid to terminate his contract in January, Goal can confirm.

Costa's deal expires in the summer but he has been given permission to miss training and could be allowed to leave for free.

