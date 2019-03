‘Nije mi bilo ugodno ući u svlačionicu nakon utakmice i vidjeti ljude od 27-28 godina kako plaču’

Dramatično je u Gradskom vrtu zbog Petra Bočkaja, nogometaša koji je izbačen iz NK Osijek zbog incidenta poslije bizarnog incidenta u kojem se svojim skupocjenim automobilom pod utjecajem alkohola zabio u benzinsku postaju zbog čokoladice, a nakon toga i pobjegao. Nakon toga je sve to demantirao uz opravdanje kako mu je automobil ostao u brzini. Benzinska postaja u potpunosti je uništena o čemu više možete pročitati – OVDJE.

DRAMA U GRADSKOM VRTU: ‘Bočkaj mora potražiti pomoć. Moji igrači plaču u svlačionici, od kuda tolika zloba?’

Osijek bez Bočkaja remizirao sa Slaven Belupom

Osijek je u nedjelju bez Bočkaja remizirao sa Slaven Belupom na svom terenu 1-1. Iz trenera prve momčadi NK Osijek Zorana Zekića kiptjelo je razočaranje. Imao je Osijek 1-0 od 5. minute susreta, imao je i igrača više od 28. minute, da bi primio gol četiri minute prije kraja. Krenuli su jaki zvižduci igračima Bijelo-plavih kao i želje da Zekić što prije napusti klub. Na sav kaos se nadovezao i slučaj Petra Bočkaja. Zekić nije mogao davati više diplomatske odgovore, bio je iskren…

‘Neki su u Gradskom vrtu navijali da nam Belupo zabije i drugi gol’

“Neki su u Gradskom vrtu navijali da nam Belupo zabije i drugi gol. Mislim da to sve govori o našem društvu. Otkud toliko zlobe? Ali dobro, sve ih lijepo pozdravljam i molim ih da i dalje udaraju po meni, na igrače ne dam!”, rekao je trener Osijeka Zoran Zekić nakon remija, prenosi 24 sata…

“Nije mi bilo ugodno ući u svlačionicu nakon utakmice i vidjeti ljude od 27-28 godina kako plaču kao da je ovo tragedija. Nije mi jasno zašto toliko negative oko kluba”, rekao je Zekić i osvrnuo se na Bočkaja…

‘Prošli tjedan sam razgovarao s Bočkajem’

“Prošli tjedan sam razgovarao s Bočkajem. Pohvalio sam ga, smršavio je dvije kile, razgovarali smo o mladoj reprezentaciji i Europskom prvenstvu, pričali smo o tome kako će se prodati, a on napravi ovo što je napravio. Tek sad sam uzeo vremena i snage pročitati komentare drugih ljudi. Sad napadaju Peru, a do jučer im je bio legenda. Nije da branim Bočkaja i to što je napravio, ali od kuda toliko zlobe, zar ti ljudi nemaju djecu?”, izjavio je Zekić.

U susretu 23. kola Prve HNL Osijek i Slaven Belupo su igrali 1-1 (1-0). Strijelci su bili za 1-0 Marić, dk je za 1-1 pogodio Lima u 86. Pred 3.000 gledatelja na stadionu Gradski vrt sudio je Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Treći Osijek sada ima 41 bod, tri manje od druge Rijeke, a četiri više od četvrte Lokomotive, dok je Slaven Belupo sedmi sa 22 boda, jednim više od osmog Intera iz Zaprešića.