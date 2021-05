Nogometaši Villarreala pobjednici su ovosezonskog izdanja Europske lige, oni su finalu u Gdanjsku svladali Manchester United sa 12-11 (1-0, 1-1, 1-1) nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Villarreal je poveo golom Gerarda Morena (29), a poravnao je Edinson Cavani (55).

Španjolski je predstavnik jednu od svojih rijetkih prilika iskoristio u 29. minuti kada je Dani Parejo ubacio s lijeve strane, a Moreno izbjegao pozornosti Lindeloefa i iz blizine svladao De Geu.

Villarreal are more than deserved Europa League champions! 🥳 #UELfinal pic.twitter.com/FeGUe9HCdd

Manchester United je dominirao većim dijelom utakmice, no samo je Cavani u 55. minuti uspio poslati loptu iza leđa Rullija i to uz priličnu dozu sreće jer je u gužvi u kaznenom prostoru Villarreala uspio skrenuti loptu i prevariti vratara koji se već bacio u namjeri da zaustavi udarac s distance.

✅ – This final between @VillarrealCF and Manchester United (11-10) had the most converted penalties in a shootout of ALL European main tournament matches. #UEL #UELfinal

— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 26, 2021