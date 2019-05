LEGENDA DINAMA ZA NET.HR: ‘Drago mi je da su me se navijači sjetili nakon toliko godina, što me nisu zaboravili’

‘Sretan sam što me ljudi pamte, što cijene sve što sam napravio za Dinamo. To me čini jako ponosnim’

Niti sam još ne može vjerovati što se događa, iako mu je sve postalo pomalo i previše. Jednostavno, nije naviknuo na takvu pozornost, igra neku svoju utakmicu, utakmicu života! Legendarni bivši Dinamov kapetan Slavko Ištvanić dirnut je i oduševljen humanitarnim spektaklom u organizaciji članova Dinama okupljenih u Udrugu “Dinamo – to smo mi”, koji će se održati u nedjelju, 12. svibnja u dvorani Dražena Petrovića u 20 sati, i ujedno obilježiti 29-godišnjicu nikada odigranog dvoboja Dinama i Crvene Zvezde iz 13. svibnja 1990. godine.

[FOTO, VIDEO] OSVRT NA PRIČU KOJA JE POSTALA FENOMEN: Sve je počelo te 2014., a ovog vikenda sprema se nešto ludo i spektakularno

Hrpa plavih nogometnih legendi na jednom mjestu

Na humanitarnom spektaklu igrat će momčad “Dinamo 90-ih” koja je već prozvana “Slavkovi prijatelji”, a u istom dresu trebali bi nastupiti veliki igrači plavih poput Zvonimira Bobana, Kujtima Shale, Gorana Vlaovića, Marka Mlinarića, Vjekoslava Škrinjara, Željka Cupana, Igora Cvitanovića, Darija Šimića, Primoža Glihe, Andreja Panadića, Željka Adžića, Marija Stanića i drugih legendi Dinama koje će voditi slavni Zlatko Cico Kranjčar.

Momčad ‘“Nogometne ikone HNL-a”, koju je okupljao Joško Jeličić, također nekadašnji suigrač Slavka Ištvanića u Dinamu, predvodit će izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, a igrat će Goran Jurić, Veldin Karić, Silvio Marić, Adrian Kozniku, Miroslav Bičanić, Tomo Šokota, Mate Baturina, Mihael Mikić, Edin Mujčin, Kruno Lovrek, Darko Raić Sudar, Josip Buljat i drugi…

Sav prihod od prodanih utakmica donirat će se za pomoć liječenju sina modre ikone koji boluje od celebralne paralize. Ištvanić je, tako, u nezavidnoj situaciji spoznao koliko je ljudi tu uz njega, koliko ih je spremno pomoći. Slavko danas nije sam, uz njega i obitelj su brojni navijači Dinama. Ne, navijači nikad nisu zaboravili na njega…

‘Nisam mislio da su me zaboravili, ali…’

“Drago mi je što su me se navijači sjetili nakon toliko godina. Nisam mislio da su me zaboravili, ali znate ono, nekako vas život odvede u nekom drugom smjeru, pa pomalo padneš u zaborav. No, onda spoznaš da su navijači, u biti, svih tih godina bili uz mene. To me posebno oduševljava, iako je situcija borba, kao i na terenu nekad”, kazao nam je veliki Slavko Ištvanić koji je disao i živio Dinamo kao igrač. Jedan je od najpopularnijih igrača iz Dinamove povijesti, dio priča, razgovora i prisjećanja na neka prošla, romantična nogometna vremena s Maksimira.

Za zagrebačke plave skupio je ukupno, kako i sam kaže, 527 nastupa, pri čemu više od 200 u prvoj HNL. Ukupno je sedmi po broju nastupa u povijesti kluba. U ‘modrom’ dresu debitirao je 25. travnja 1984. u polufinalu Kupa Jugoslavije protiv Crvene zvezde u Beogradu. S Dinamo je osvojio naslov prvaka 1993. godine, a sezonu kasnije i Hrvatski kup. Za reprezentaciju Hrvatske nastupio je u tri utakmice od 1991. do 1994. godine…

Vođa, lider, prijatelj, suigrač

Bio je vođa, lider, prijatelj, suigrač, sve u jednom…

“Sretan sam što me ljudi pamte, što cijene sve što sam napravio za Dinamo. To me čini jako ponosnim. I danas mi znaju prići navijači Dinama, to je baš lijep osjećaj jer ipak sam čitav život dinamovac, živio sam za ovaj klub. Svima nama Dinamo je nešto sveto, lijepo, to nas veže i iz te ljubavi, obostranog poštovanja se mogu izroditi ovakve velike stvari”, govori nam Slavko i nastavlja:

“Sve je počeo tako da su me dečki nazvali, a ja sam se odazvao na njihov poziv na izložbu Dinamovo proljeće, gdje smo se našli i u razgovoru sam ih pozvao na kavu, ono, da se nađemo kad će imati vremena. Nakon nekog određenog vremena uslijedio je njihov poziv.

‘Ovo ipak dira u srce’

Znate, ne volim baš govoriti o svom sinu i situaciji, to je nešto naše s čim se borimo, nismo s tim htjeli dosad izlaziti u javnost, borimo se u svojoj tišini, i za njega, i sa njim. On je borac, jako je hrabar, ne plače, borimo se i ovo nas sve ipak dira u srce. Stoga im zahvaljujem na svemu “, rekao je Slavko koga veseli i spominjanje fonda za sve druge buduće akcije, za sve igrače Dinama, kao i susret sa svojim bivšim suigračima i prijateljima. Neke od njih nije vidio godinama…

“Drago mi je što ćemo se vidjeti nakon toliko godina”, zaključio je”.

Inače, Udruga članova GNK Dinamo Zagreb ”Dinamo – to smo mi” otvorila je i poseban račun na koji svi zainteresirani mogu uplatiti donaciju za pomoć Slavku Ištvaniću.

Broj računa je HR5323600001502536400

Na taj račun položit će se i sav prihod od prodanih ulaznica u akciji “Dinamovci za Dinamovca”: Humanitarna utakmica za Slavka.

Ulaznice se po cijeni od 30 kuna mogu kupiti u Bad Blue Boys Fan Shopu u Ilici, u svim Vivas Barovima u Zagrebu i Sisku, History Villageu u Tkalčićevoj ulici, te u muzeju Dražena Petrovića kod Cibonine dvorane. U udruzi ”Dinamo to smo mi” su vrlo zadovoljni preprodajom ulaznica i apeliraju na sve zainteresirane da što prije kupe svoj primjerak. Svi koji organiziraju prijevoz busevima na utakmicu, ulaznice mogu rezervirati unaprijed na mail: info@dinamotosmomi.com.