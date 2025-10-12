Net.hr donosi kompletan raspored koji oduzima dah: Maraton traje do ponoći

U nedjelju nas čeka ludi sportski dan u kojem je gotovo nemoguće odlučiti što gledati prvo. Od ranog jutra pa sve do duboko u noć, raspored je krcat prijenosima, derbijima i finalima koja jednostavno ne smijete propustiti.

Jutro otvaramo u Šangaju, gdje se već od 10.30 na Sport Klubu igra tenisko finale između Arthura Rinderknecha i Valentina Vacherota – francusko-monegaški dvoboj dvoju bratića koji nosi miris neizvjesnosti i elegancije azijskog toura.

Nakon toga, domaći tereni preuzimaju glavnu scenu. Na MAXSport televiziji od 12.55 počinje veliki hrvatski ženski derbi – ŽNK Dinamo protiv ŽNK Hajduka. Rivalstvo koje iz godine u godinu raste, sada je dobilo novu dimenziju, a nakon završetka tog susreta pozornost se seli u Drugu HNL, gdje Dugopolje dočekuje Sesvete.

Susret Hrvatske nogometne reprezentacije počinje u 20.45 sati, a možete ga gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili.

Istovremeno, Arena Sport donosi pravu poslasticu za ljubitelje košarke i američkog nogometa. Od 12 sati možete pratiti ABA ligu i okršaj Mega – Bosna, doku međuvremenu na drugom kanalu, od 12.00, kreće i dvoboj Cantu – Reggio Emilia.

Adrenalin dolazi s popodnevnim i večernjim terminima.

Već od 15 sati, američki travnjaci oživljavaju: New York Jetsi dočekuju Denver Broncose, u 19 sati igraju Jacksonville Jaguars protiv Seattlea, a noć zatvaraju Tampa Bay Buccaneers i San Francisco 49ers u udarnom terminu od 22:30. Ako vam to nije dovoljno, Arena Sport priprema i multiprijenos američkog nogometa od 19 sati pa sve do iza ponoći – prava gozba za fanove NFL-a.

Središnji događaj rezerviran za hrvatsku nogometnu reprezentaciju

Od 20.45 na NOVA TV, Hrvatska igra protiv Gibraltara kvalifikacije za SP 2026., u dvoboju koji će, iako prijateljski, biti prilika da izbornik isproba nove ideje i da navijači još jednom uživaju u nogometu naše nacionalne izabrane nogometne vrste. Također, kao što smo napomenuli gore u tekstu, ali vrijedi ponovno, hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili.

Navijamo za Farske Otoke

Za one koji vole kontinentalni nogomet, Sport Klub od 17:45 donosi Farske Otoke i Češku, dok su od 18 sati na rasporedu Nizozemska – Finska i Škotska – Bjelorusija. Nas posebno zanima utakmica Farskih Otoka i Češke. Ukoliko Farski Otoci iznenade Češku koja se ispuhala protiv Hrvatske u četvrtak u Pragu (0-0), Hrvatska bi već danas kao prva u skupini L potvrdila nastup na SP-u 2026.

A kada Hrvatska krene u akciju, istovremeno će se igrati i drugi zanimljivi ogledi: Danska – Grčka, Litva – Poljska, te Rumunjska – Austrija.

Dakle, od jutarnjih reketa do večernjih lopti, od elegancije Šangaja do žestine NFL travnjaka, ženskog nogometa i kvalifikacija za SP 2026. Današnji sportski dan ima sve.

