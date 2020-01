DOZNAJEMO: ZAŠTO JE IZNENADA PROPAO ADEMIJEV TRANSFER I KOLIKO JE TREBAO DOBITI? Dogovor je bio blizu, a onda se i to dogodilo

Trebao je Ademi potpisati ugovor na dvije godine, a izvor nam govori kako su Ademiju u Al Nasriju nudili ugovor na ukupno 4 milijuna eura

Jedan od najboljih i najvažnijih igrača Dinama, 29-godišnji kapetan Arijan Ademi, ipak ostaje u Maksimiru. Jučer tijekom dana činilo se kako je sve gotovo i kako Ademi odlazi u redove emirskog Al Nasra kod bivšeg trenera Plavih Krunoslava Jurčića. Čekao se dogovor dvaju klubova i on je bio blizu.

PREOKRET GODINE NA MAKSIMIRU, NAVIJAČI MOGU POČETI SA SLAVLJEM: Zašto je iznenada propao transfer Arijana Ademija?

Ademi nije htio prijeći iz Dinama u Al Nasri niti za dva milijuna eura po sezoni plus bonusi i beneficije

No, na kraju je došlo do preokreta. Prema našim dobro upućenim izvorima, Ademi nije htio prijeći iz Dinama u Al Nasri niti za dva milijuna eura po sezoni plus beneficije poput stana i auta, jer je procijenio da je ostanak u Dinamu u odnosu na odlazak u Al Nasri bolja opcija za njegovu karijeru.

Trebao je Ademi potpisati ugovor na dvije godine, a izvor nam govori kako su Ademiju u Al Nasriju nudili ugovor na ukupno 4 milijuna eura, “a s bonusima bi se ta cifra popela vjerojatno i do pet”, govori nam izvor. S tim da bi imao opciju produljenja ugovora na još godinu dana. Ademi je prvotno rekao treneru Nenadu Bjelici i ljudima u klubu da će razmisliti o tome, ali na kraju je odlučio ostati.

Mudra procijena

Naglasio je Bjelici da je njegova odluka o ostanku u Dinamu i konačna. Kapetan Dinama je tako mudro procijenio da je ostanak u klubu u odnosu na odlazak u Emirate bolji potez za njega. Prema našim informacijama, Ademi ima ugovor u Dinamu na između 500 i 600 000 eura godišnje. Ademi je rekao već više puta da je spreman do kraja karijere igrati u Dinamu.

U Maksimiru prije mjesec dana odbili ponudu španjolskog Betisa od 2,5 milijuna eura

Njegova je želja otići u neku od liga Petice, ali u Dinamu se sjajno osjeća, Zagreb je njegov dom i trenutno nema potrebu za odlaskom baš bilo gdje. Za spomenuti kako su u Maksimiru prije mjesec dana odbili ponudu španjolskog Betisa od 2,5 milijuna eura.

Da je nakon Olma i Ademi, koji slučajem napustio Dinamo, zasigurno da bi to bio znak da se raspada Bjeličina momčad koja ima kvalitetu i ambiciju, ekipa koja je prošle godine nakon 49 dugih godina posta prezimila u Europi, a koja se jesenas do zadnjeg kola borila u Ligi prvaka i za proljeće u Europi, kao i za drugu poziciju u skupini C koja je vodila u osminu finala ovog elitnog klupskog nogometnog natjecana. Ovako, Ademijevim ostankom Dinamo neće izgubiti svoj motor pokretač svega u igri.