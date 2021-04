DOZNAJEMO: Vatreni bi 1. lipnja trebali igrati u Gorici protiv Armenije – čeka se odobrenje UEFA-e za promjenom lokacije HNS-a

‘HNS još nije službeno to objavio jer čeka odobrenje Uefe, pa vam ni ne možemo to potvrditi’

Grad Velika Gorica trebao bi postati deseti grad u Lijepoj našoj koji će ugostiti utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon Zagreba, Splita, Osijeka, Pule, Rijeke, Šibenika, Koprivnice Varaždina i Vinkovaca koji su imali čast i privilegiju ugostiti i uživo gledati hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Vatreni bi 1. lipnja na stadionu trenutno četvrtoplasirane momčadi HNL-a Gorice trebali zaigrati protiv Armenije u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nadolazeći Euro. No, iz HNS-a su nam poručili kako čekaju UEFA-u da to odobri, zato i nisu to još službeno objavili…

“HNS još nije službeno to objavio jer čeka odobrenje Uefe, pa vam ni ne možemo to potvrditi”, poručili su nam iz HNS-a.

Hrvatski nogometni savez izrazio želju za promjenom lokacije i sad čekaju da im se usvoji njihova želja. Utakmica se prema prvotnom planu trebala odigrati u Osijeku u Gradskom vrtu, ali zbog nedostatka smještajnog kapaciteta to je ipak propalo. Također, budući da se igra bez publike koja bi, nema sumnje, napunila osječki stadion, nema potrebe putovati nigdje bez veze već je bolje ostati u blizini pripremne baze, a to će biti Rovinj od 25. svibnja, a nakon Armenije i dva slobodna dana koje će naši reprezentativci dobiti, Vatreni će otputovati u Belgiju gdje će imati završnu provjeru u Bruxellesu 6. lipnja uoči polaska na Euro.

No, to nije sve. Stadion Gorice, inače, dobit će i novi travnjak koji će financirati HNS, a osim Hrvatske i Armenije na istom će se igrati i finale Hrvatskog nogometnog kupa 19. svibnja, u kojem Istra 1961 čeka pobjednika drugog polufinalnog sudara između Dinama i Gorice, koji je na rasporedu danas od 18.00 u Maksimiru.

Hibridni travnjavci u Splitu, Šibeniku, Velikoj Gorici i Varaždinu

Izvršni direktor HNS-a i glavni operativac Saveza Marijan Kustić potpisao je ugovore s varaždinskim gradonačelnikom Ivanom Čehokom, predsjednikom Nogometnog kluba Varaždin Draženom Vitezom, uz nazočnost predsjednika Nogometnog saveza Varaždinske županije i člana Izvršnog odbora HNS-a Nenada Horvatića, odnosno s obnašateljem dužnosti gradonačelnika Velike Gorice Krešimirom Ačkarom i predsjednikom Hrvatskog nogometnog kluba Gorica Nenadom Črnkom, ujedno i članom Izvršnog odbora HNS-a, stoji na službenoj web stranici HNS-a.

HNS je raspisao međunarodni natječaj za izgradnju i uređenje hibridnih travnjaka u Splitu, Šibeniku, Velikoj Gorici i Varaždinu. Nastavak je to hvalevrijednog projekta, ističu iz HNS-a, koji je započeo 2018. godine kad su hibridni travnjak posredstvom našeg krovnog nogometnog saveza dobili stadioni u Kranjčevićevoj, Maksimiru, Puli, Zaprešiću i Koprivnici, što je uvelike doprinijelo kvalitetnijem nogometu u HT Prvoj ligi, tvrdi HNS na svom službenom web izdanju.