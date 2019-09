DOZNAJEMO PRAVI RAZLOG BIŠĆANOVA OTKAZA: Rijeka je ostala bez trenera, u pozadini je ružna priča koja se dugo kotrljala

Rijeka je usred sezone ostala bez trenera, a Bišćana bi trebao naslijediti Slovenac Simon Rožman

Nešto što se činilo kao grom iz vedra neba, kao šok ili naprasna odluka, ispada kako je samo kulminacija jednog negativnog procesa koji se dugo akumulirao i jednostavno dosegao točku puknuća. Rijeka u jeku polusezone ostala bez trenera! Još tijekom utakmice s Istrom do nas je došla informacija kako će trener Igor Bišćan nakon meča podnijeti ostavku, a to se na kraju i dogodilo.

“Igor Bišćan više nije trener Rijeke. Rijeka Bišćanu želi puno sreće u nastavku karijere”, napisali su iz kluba. Bišćan je samo kratko komentirao: “Hvala svima koji su vjerovali u nas. Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću na povjerenju. Hvala suradnicima i igračima, želim klubu svu sreću i da dovedu nekog kome je stalo do kluba koliko je i meni bilo stalo”. I nije prihvatio pitanja novinara, odnosno nije pojasnio zašto napušta klupu Rijeke.

SLUŽBENO! BIŠĆAN VIŠE NIJE TRENER RIJEKE, DVOJICA NASLJEDNIKA U IGRI: ‘Želim im da dovedu nekog kome je stalo kao i meni’

O svom odlasku na pressici govorio je vrlo šturo.

“Od početka ovdje nisam imao podršku šire javnosti. Kao što sam već kazao, druga su vremena. Rijeka je ranije mogla kupovati lijevog beka za potrebe jedne utakmice, a sada to više nije moguće. Odlučio sam da moram to presjeći”, napustio press konferenciju, ali to zapravo nije jedini razlog odlaska.

Zašto je otišao?

Međutim, iz izvora bliskog klubu doznajemo istinske razloge Bišćanova odlaska. Naime, kao što smo kazali u uvodu, ovo je samo kulminacija procesa koji se već dugo gomila. Bišćan je trener koji ima jasne ciljeve u karijeri, oni su bili, prvo mjesto u ligi, borba za mjesto koje vodi u Ligu prvaka, plasman na neko od elitnih europskih natjecanja, ali prije svega dobra klupska atmosfera. Doznajemo kako je na kraju sve puklo baš zbog ovog potonjeg. Bišćan je, neslužbeno doznajemo, otišao jer nikako nije mogao uspostaviti dobru atmosferu s navijačima, odnosno vratiti onu sinergiju koju su imali kada je bio Kek i kada se uzela dupla kruna, a silno ga je smetala sva ta negativna energija koja se stvorila oko njega i njegova pomoćnika Renata Pilipovića.

Bitke s Armadom

Armada ih na zubu ima još otkako su došli. Pilipovića jer je Rijeku kao igrač zamijenio Dinamom, a Bišćana jer se jednom prilikom kao igrač Dinama ružno gestikulirao prema Armadi. Bišćan je klupu Rijeke preuzeo u listopadu 2018. godine nakon što je klupu riječkog prvoligaša napustio omiljeni Matjaž Kek koji je ostvario povijesne uspjehe s Rijekom. Bišćan je također ostavio dubok trag u kratko vrijeme, osvojivši drugo mjesto u prvenstvu Hrvatske i na kraju u finalu Kupa Hrvatske svladao favorizirani Dinamo i donio novi trofej u Rijeku.

Međutim, navijači su mu na koncu čak i oprostili, ali Pilipoviću nisu i to mu je smetalo jer se i dalje inzistiralo na odasku njegova pomoćnika te je ovaj trpio brojne uvrede gotovo svaku utakmicu. Bišćanu je ta loša atmosfera i razjedinjenost jednostavno smetala, a atmosferu su dodatno radioaktivnom pravili lokalni mediji, što je također jedan od razloga zbog kojih je otišao.

Zbog svega toga su na koncu patili i rezultati, a kako je proces trajao gotovo godinu dana, jednostavno je došlo do zasićenja. Netko je u ovom slučaju morao prelomiti, a prelomio je Bišćan i podnio ostavku, nakon što je na klupi Rijeke u 43 utakmice upisao 26 pobjeda, osam remija i devet poraza.

Tko će ga naslijediti?

Pitanje je sada tko će ga naslijediti? Neslužbeno smo doznali kako to neće biti Nenad Gračan niti bilo koji drugi hrvatski trener, već kako će to biti Slovenac, Simon Rožman, donedavni trener Domžala i ranije Celja. Na glasu je kao izvrstan taktičar i perspektivan mladi trener, a svojevremeno ga je Kek htio dovesti za pomoćnika.

Čini se kako Bišćan karijeru ipak neće nastaviti u HNS-u na mjestu U-21 izbornika, kao što se nagađalo.