DOZNAJEMO: LEGENDARNI DINAMOVAC I VATRENI VRAĆA SE U ZAGREB: ‘Ne znamo točno u kakvom je stanju, ali veliko je pojačanje’

O transferu se priča već neko vrijeme, ali sve do sada je bilo neslužbeno.

Kako nam je potvrđeno iz kluba, bivši će hrvatski reprezentativac i miljenik publike Dinama, Brazilac s hrvatskom putovnicom, Sammir, potpisati jednogodišnji ugovor s klubom sa zagrebačke Kajzerice, Lokomotivom.

O transferu se priča već neko vrijeme, ali sve do sada je bilo neslužbeno. Međutim, klub nam je sada potvrdio kako je stvar gotova.

“Još samo čekamo realizaciju i potpis ugovora će vjerojatno biti za vikend”, kratko su nam rekli iz kluba, ali to je uglavnom to, Sammir se gotovo sigurno vraća u Zagreb.

Je li u formi?

Brazilac se vjerojatno već zaželio nogometa jer posljednjih pola godine, otkako je potpisao za brazilskog drugoligaša Recifea, nije se baš naigrao. Isprva je dobivao nešto minuta, ali u posljednjih 10 utakmica skupio je tek nešto više od 90 minuta na terenu s tim da posljednje četiri uopće nije bio u kadru. Svi znamo kako je Sammir ubojit kada je u formi, a to je sada najveće pitanje. No, iz kluba tvrde kako je on veliko pojačanje.

“Za sada ne znamo u kakvoj je zaista formi, ali nije baš da nije igrao, nastupao je u 13 susreta u posljednja četiri mjeseca. Naravno da računamo na njega odmah, ali vidjet će trener nakon nekoliko dana hoće li ga odmah koristiti u prvoj utakmici ili će ga dozirati. Mi na Sammira gledamo kao na pojačanje, kao i na sve igrače koje pokušavamo dovesti”, rekli su nam iz Lokomotive.

Sammir će potpisati na godinu dana, a plaća će mu navodno biti otprilike kao i onima koji u klubu zarađuju najviše, a to je negdje oko 70-ak tisuća kuna mjesečno te možda još pokoji bonus za pogodak ili nastup.

Brazilac je trenutačno još u rodnoj zemlji, a kako kažu iz kluba trebao bi stići za vikend kako bi se sve realiziralo. Lokomotiva prvu sljedeću utakmicu igra 14. rujna, a do tada bi Sammir mogao biti spreman.