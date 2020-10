Kustić je bio pozitivan na testiranju i trenutno se nalazi u samoizolaciji

Izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić pozitivan je na koronavirus, doznajemo iz dobro obaviještenih izvora. Prvi operativac HNS-a saznao je da je zaražen COVIDOM-19 uoči prijateljske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije i Švicarske, no dobra vijest je da nije bio u na okupljanju nogometaša ni u kontaktu s reprezentativcima. Kustić nije otputovao s reprezentacijom u Švicarsku.

“Marijan Kustić dobio je pozitivan nalaz na SARS-CoV-2 nakon redovnog testiranja te se nalazi u samoizolaciji. Nije bio na okupljanju reprezentacije niti u kontaktu s reprezentativcima”, potvrdili su nam iz Hrvatskog nogometnog saveza.

Moguća odgoda

Utakmica Hrvatske i Švicarske zasad bi se trebala održati prema planu, no bilo je govora i o mogućnosti otkazivanja zbog prodora koronavirusa u švicarske redove.

Prvi za kojeg se saznalo da je zaražen u redovima Švicarske bio je Xherdan Shaqiri, jedan od njihovih najboljih igrača i trenutni član Liverpoola.

Prije no što je Shaqiri dobio rezultate i saznao da je pozitivan, on se družio s ostalim suigračima iz reprezentacije. Iz tamošnjeg Saveza tvrde da to za sada nije razlog za otkazivanje utakmice, ali da bi do toga moglo doći ako još neki nogometaši pokažu simptome zaraze ili ako vlasti odluče da se susret ne održi.

