Goran Tomić bi tijekom dana trebao preuzeti Rijeku

Goran Tomić trebao bi tijekom dana preuzeti prvu momčad Rijeke, doznajemo iz neslužbenih, ali dobro obaviještenih izvora. Nakon niza loših rezultata i ostavke Simona Rožmana, bivši hit trener Lokomotive, izgledno je kako preuzima jednu od najboljih momčadi lige, što mu je najveći iskorak dosad karijeri. Razgovori idu prema tome, izgledno je kako je to to. Tomićev dolazak najizglednije je rješenje za Miškovića i tijekom dana bi trebala priča biti gotova. Tomić i Rijeka na korak su do finaliziranja dogovora.

‘Ne zanima nas vatrogasno rješenje, nego trener koji će dugoročno voditi momčad’

“Ne zanima nas vatrogasno rješenje, nego trener koji će dugoročno voditi momčad. Tako smo dosad funkcionirali, tako ćemo i nastaviti. Želio bih da što prije izaberemo novog trenera, ali moramo biti pametni i smireni, jer izbor trenera krucijalna je stvar za svaki klub. Stoga ćemo odluku o Rožmanovu nasljedniku donijeti kad budemo sigurni da je to naše dugoročno rješenje i da će taj trener prihvatiti klupsku strategiju, te da se svojim razmišljanjem uklapa u klupsku viziju. Ne zanima nas kratkotrajno “prodrmavanje” momčadi, ne treba nam nikakva šok-terapija”, rekao je Ivan Mance, sportski direktor Rijeke, javljaju Sportske novosti.

Neki mediji su proteklih dana pisali, spominjali i kako su igrači okrenuli leđa svom treneru. Tom ide u prilog ukupno tri hlađenja za Hajduk. Poznato je kako je 37-godišnji trener Rožman cijelu momčad odveo u Rovinj kako bi što bolje pripremili za derbi protiv Hajduka, ali brzo se Kvarnerom proširila vijest kako na mini-pripreme nije poveo dva vrlo važna igrača, stopera Zorana Arsenića, Domagoja Pavičića (26) i Sandra Kulenovića (21).

‘Hlađenje uoči Hajduka za trojicu’

Hrvatski mediji pisali su da, budući da nisu ni ozlijeđeni niti bolesni, “je jasno da je trenerovo nezadovoljstvo njihovim igrama glavni razlog izbivanju te trojice nogometaša”. Rožmanov je ugovor nedavno Rijeka produljila, to je istina. No, to bezgranično povjerenje naprosto je puklo kad je Rožman dao ostavku.

Klubu kao da je to, dojma smo, otvorilo oči, pa su je i prihvatili. Iz tog se pojavila priča, otišlo je do toga kao da su neki igrači Rožmanu okrenuli leđa, ali jednostavno takvo što je teško dokazivo. Igrači su bili dobrog raspoloženja, jako umorni od rasporeda koji ih je i na posljetku slomio na tom putu prema Gorici, Osijeku i Dinamu na vrhu ljestvice.