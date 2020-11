DOVOĐENJEM SENZACIONALNOG 20-GODIŠNJAKA ZAVRŠAVA PROJEKT VELIKOG REALA: Bit će to megamomčad

Real u najboljoj poziciji da potpiše Erlinga Brauta Hålanda

Senzacionalni 20-godišnji norveški wunderkind Erling Braut Håland radi uistinu nevjerojatne stvari ove kalendarske godine. Trenutno je na 14 golova u prvih 11 odigranih utakmica u Ligi prvaka, a kombinirano u dresu Borussije Dortmund i Norveške postigao je 16 golova u 14 utakmica. Norveški napadač je ove sezone za Borussiju Dortmund u 10 utakmica zabio 10 pogodaka za Borussiju u svim natjecanjima, uz 3 asistencije i 775 odigranih minuta.

Erling Braut Håland: Real Madrid's target for 2022.

Prema Transfermarktu Hålandova cijena je 80 milijuna eura

Stoga, ne čudi što su za njega zagrizli klubovi diljem Europe. Prema Transfermarktu Hålandova cijena je 80 milijuna eura, stoga nemaju baš svi taj novac. No, Real Madrid ima, isto kao i Bayern Munchen. Njemački Bild piše kako Bayern ima plan za dovođenje Erlinga Brauta Hålanda u ljeto 2022. godine, danas isto piše i španjolski AS koji norveškog napadača povezuje s transferom u Real Madrid.

Madridski AS optimistično najavljuje transfere najboljeg mladoć igrača svijeta 2021. godine Kyliana Mbappéa iz PSG-a i Eduarda Camavinge iz Rennesa sljedećeg ljeta, a kao šlag na tortu bi trebao doći Halandov potpis.

Španjolci pišu kako je Real u najboljoj poziciji da potpiše Erlinga Brauta Hålanda 2022. Njegove su brojke konstanta, nešto čudesno. 29 golova koje je postigao u 27 utakmica sa austrijskim Salzburgom sad su se pretvorile u 26 golova u 28 utakmica, otkako je stigao u Borussiju iz Dortmunda. Na Santiago Bernabeu uvjereni su kako je Håland novi Lewandowski. Halandov menadžer Mino Raiola je u odličnom odnosu s izvršnim direktorom Reala Joseom Angelom Sanchezom. Zajedno su radili na posudbi Alphonsea Areole u Realu, a Raiola unatoč lošem odnosu s Florentinom Perezom želi ponovno započeti suradnju s Realom. Real i Borussia u posljednje vrijeme imaju odlične odnose, klubovi se međusobno uvažavaju…

Mbappe, Håland, Odegaard

Također, Halandov reprezentativni kolega Martin Odegaard igra za Real Madrid i slovi kao nasljednik Luke Modrića, za kojeg je Marca nedavno pisala . Njih dvojica su nerazdvojni na okupljanjima reprezentacije što bi moglo igrati ulogu u Halandovu odabiru Reala.

Odegaard dosad jedva da je mogao sudjelovati u utakmicama ove sezone zbog ozljeda, ali po povratku normalno je da mu Zidane ponovno osigura istaknuto mjesto u momčadi, jer je mlad i pred njim je budućnost u klubu. Uz to, označen je kao nositelj veznog reda Los Blancosa u narednim godinama.

Momčad za budućnost

Na to se dodaje i da se Valverde vratio na visoku razinu, a Casemiro je njegov stalni partner u veznom redu. To ostavlja malo prostora za Modrića koji još uvijek igra sjajno, na vrhunskoj razini, zabija više nego ikad, ali ipak ima 35. godina, a klub stvara momčad za budućnost.

Uz to sve, Luki nadolazećeg ljeta istječe ugovor i treba vidjeti što će biti s tim. Modrićeva želja je, kako je to prije još kazao, završiti karijeru u Madridu, zazivaju to i španjolski mediji. No, nikad ne znaš u takvim situacijama što će se dogoditi. Sve opcije su otvorene. Na sve to, tu je u ofenzivnom dijelu još Eden Hazard. On ne igra na Lukinoj poziciji, ali u strateškoj rotaciji ima određenu prednost.