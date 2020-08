DOŠLO JE VRIJEME DA ZAISTA VIDIMO JE LI IGRAČ ZA HAJDUK: On bi mogao oplemeniti igru Bijelih; ‘Pun je pogodak bio odlazak u Varaždin’

Razgovarali smo s povratnikom u Hajduk Tonijom Teklićem, koji je puno dobio posudbom u Varaždinu

Nogometaši Hajduka prošle su subote 1. kolovoza započeli s treninzima. S posudbe iz Varaždina vraćen je Tonio Teklić. Igor Tudor i njegov stožer traže jednog kreativnog veznjaka koji bi probudio, razbudio i oplemenio vezni red Bijelih, koji je u prošloj sezoni u nekim utakmicama podbacio i nije bio na onoj očekivanoj razini.

U Varaždinu ukupno skupio 875 minuta igre u HNL-u

Na Poljudu se nadaju kako bi kreativca mogli dobiti upravo u Tekliću, koji je odigrao odličnu polusezonu pod trenerskom palicom Samira Toplaka koji mu je dao slobodu u igri i na sjeveru Hrvatske napunio se samopouzdanjem, pokazao da itekako vrijedi i da je spreman za iskorak na Poljudu.

Teklić je odigrao 12 utakmica za Varaždince i bio je standardni prvotimac, te je tri puta asistirao. Ukupno je skupio 875 minuta igre i to je ono što je htio, zbog čega se odlučio na dolazak na posudbu u Varaždin, minute, ono što nije imao u Hajduku jesenas za koji je zaigrao u 13 utakmica u HNL-u i dvije u Kupu, ali cjelokupnu minutažu realizirao je ulascima s klupe. Ukupno je skupio samo 181 minutu. Ako zbrojimo sve, onda dolazimo do brojki od ukupno 26 nastupa, 1 gola, 4 asistencije u sezoni 2019./2020.

Teklić se nije uspio nametnuti u Burićevoj momčadi određenoj primarno obrambenim zadacima. Prednost su imali defenzivno orijentirani veznjaci, a Teklić nije defenzivac nego ofenzivac, i to kreativac s osjećajem prema naprijed…

Kako bilo, ovo je novi početak za ovog 20-godišnjaka, rođenog Splićanina kojem je Hajduk u krvi, u kojem konačno želi izboriti svoje mjesto pod suncem…

“Trenutno imam nekih sitnih problema s leđima, pa radim na Poljudu zamjenske treninge. No, bit će to sve u redu, ništa strašno. Da, iza mene je polusezona u Varaždinu i ispostavilo se da je to bio pun pogodak. Meni je bilo najbitnije da igram, a oni su me zvali gore, omogućili su mi minute. Odmah sam prihvatio to i otišao put Varaždina, napravio sam najbolje što sam mogao i to mi se na kraju isplatilo. Nadam se kako je bilo dobro i kako imam dobru podlogu za ono što me čeka u Hajduku, da ću na račun dobre igre u Varaždinu, onog što sam pokazao, imati bolji status kod Igora Tudora”, kazao nam je Tonio Teklić i dodao:

‘Ivan Kepčija mi je rekao da sam dosta dobro iskoristio posudbu i minute’

“Nisam još pričao s Tudorom jer, kao što sam rekao, malo me bole leđa pa radim zamjenske treninge. Nisam ništa konkretno pričao s trenerom, ali dosta pričao s Ivanom Kepčijom. On mi je rekao da sam dosta dobro iskoristio posudbu i minute. No, isto tako da je sve na Tudoru, da mi on ne može obećati ništa, minute, igru, status, nego da ću se morati sam nametnuti. Vidjet ćemo što će biti”, rekao nam je Tonio Teklić.

No, prema onom što smo vidjeli u Varaždinu, Teklić bi trebao imati bolji status i više minuta nego prije posudbe. No, postavlja se pitanje može li Teklić izboriti svoje mjesto u prvoj momčadi kod Tudora? To će ovisiti najviše o sustavu igre. Tonio je prava desetka koja traži loptu i igra prema naprijed, a Tudor je posljednje tri utakmice igrao u sustavu 4-3-1-2 u kojem je vezni red povjerio Čuiću, Juriću i Jradiju kao najjačim adutom koji ima i najveće ovlasti u tom dijelu igre.

U takvoj taktičkoj konsolidaciji snaga Hajduka na terenu, Teklić bi primarno mogao ući u konkurenciju s Čuićem s kojim će se boriti za minute…

“Očekujem sigurno veću minutažu, ali isto tako očekujem da ću se morati izboriti za svoje mjesto. Znači, ispred mene su dokazivanja na treninzima i utakmicama. Doduše, očekivao sam i prije, ali ja se uvijek nadam najboljem. Takav sam… Ako ne bude po očekivanjima, ima drugih opcija. Ova u Varaždinu se ispostavila dobrom. Vidjet ćemo što će biti, kako ćemo dalje. No, nadam se kako bi trebao dobiti priliku, pa što bude bude”, izjavio je Tonio Teklić.

Tekliću je od malih nogu san zaigrati za Bijele, tako je odgojen. Kao i svatko dijete u Splitu koje krene igrati nogomet, i on je maštao o tome da jednog dana odjene Bijeli dres i zabija golove na Poljudu. U Hajduku je debitirao još kod Carrilla krajem rujna 2017 i to je za njega bilo ostvarenje snova. Te sezone imao je dvije utakmice, sljedeće četiri, a prošle 13. Ukupno je u dresu najdražeg kluba skupio 19 utakmica, ali nijednom od početka, uvijek s klupe. Sad je došlo vrijeme za ozbiljniju ulogu u klubu za kojeg kuca srce i navija od rođenja…

‘Odličan je osjećaj vratiti se u Hajduk’

“Odličan je osjećaj vratiti se u Hajduk. Teško je to opisati riječima. Recimo da mi je to novo ostvarenje snova, drugi put. Idemo ispočetka sve, ovog puta nekako jači, s više samopouzdanja. Svi znamo tko je i što je Hajduk. Naše ambicije su prvo mjesto, uvijek idemo na prvo mjesto. Nadam se da ćemo sljedeće sezone biti bolji nego što je to bio slučaj u prošloj, da ću se ja što prije vratiti i da ću koliko-toliko, ako mi se pruži prilika, pomoći momčadi. Znam da su navijači zahtjevni u Splitu, ali zahtjevan sam i ja prema sebi. Očekujem uvijek više. Ljestvica mora biti visoka. Znam da mogu puno bolje nego u Varaždinu. Trebam samo biti strpljiv, znam da mogu i da imam kvalitetu za sve zahtjeve na Poljudu”.

Asistirao je za veliku pobjedu Varaždinaca na Poljudu 16. lipnja 3:2, a trener Samir Toplak ga je nahvalio. Ne samo za tu utakmicu, nego za sve što je pokazao u polusezoni…

“S njim je bilo fenomenalno raditi. Uživao sam. Pogotovo zato što me volio. Ne znam koju riječ upotrijebiti da mu uzvratim. Dao mi je potpunu slobodu, užitak je bilo pod njim trenirati i igrati. Meni je odgovarala ta sloboda u igri. Jako sam mu zahvalan na tome i želim mu svu sreću u daljnjoj karijeri. Zahvalan sam mu na svemu”, zaključio je Tonio Teklić.