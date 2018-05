DOSAD NEPOZNATI DETALJI SMJENE NIKOLE JURČEVIĆA: U Maksimiru se proteklih dana odvijala prava drama; Sad je sve otkriveno

Nikola Jurčević trebao biti smijenjen još prošlog četvrtka

Priča Nikole Jurčevića na klupi Dinama trajala je svega 65 dana. Nakon niza loših rezultata klupski čelnici odlučili su se zahvaliti Jurčeviću i potpisan je sporazumni raskid ugovora. U Maksimiru su bili skeptični prema tome može li Jurčević u ovakvom izdanju momčad odvesti do pobjede u finalu Kupa protiv Hajduka. Jurčević je u prvih deset prvenstvenih utakmica skupio tek 14 bodova.

Dinamo nakon trijumfa na Poljudu protiv Hajduka nije dobio niti jednu utakmicu, izgubio ih je tri, i to od Rijeke, Lokomotive i Rudeša, te samo uzeo bod Slaven Belupu. Premalo za bilo koga, a kamoli za Dinamo.

Jurčević nanizao negativne rezultate

Trener Dinama nanizao je negativne rezultate, sve se više klupskih struktura u Maksimiru okrenulo protiv njega, a u medijima se pojavila informacija kako je Dinamo na vrućoj liniji s Nenadom Bjelicom. Na kraju je Bjelica u utorak u popodnevnim satima doputovao u Zagreb i dogovorio suradnju s zagrebačkim klubom. Piše se kako je sve bilo dogovoreno za pet minuta.

Bjelica je davna maksimirska želja Dinama i nakon što je pet puta odbio hrvatskog prvaka, iz razloga, kao što je to u razgovoru za Net.hr kazao, je bio pod ugovorom s drugim klubom, taj “brak” se konačno dogodio.

Bjelica je jučer s Dinamom potpisao ugovor na dvije godine. U subotu će protiv Intera Nenad Bjelica objesiti medalju za naslov prvaka, a 23. svibnja ima priliku uzeti i Kup! Dakle, u tjedan dana na klupi Dinama mogao bi arhivirati dvije titule, što je uistinu raritetna pojava…

Izršni odbor već prošlog četvrtka htio maknuti Jurčevića

Međutim, što se sve događalo oko smjene Nikole Jurčevića? Dakle, Sportske novosti pišu kako je sad već bvši trener Dinama trebao biti smijenjen još – prošlog četvrtka! Dakle, nakon poraza od Lokomotive, u utakmici u kojoj su dinamovci trebali osvojiti tri boda za promociju 19. naslova prvaka države. No, lokosi su razbili Dinamo koji je na travnjaku izgledao pogubljeno, jalovo, katastrofalno i u klubu je nastala prava drama…

Toga dana odmah se sastao Izvršni odbor Dinama na kojem su članovi željeli maknuti Jurčevića. Kazivalo je društvo iz izvršne klupske vlasti kako se, recimo, Mario Cvitanović nakon poraza od Lokomotive časno ponio i dao ostavku, a u cijeloj svojoj trenerskoj karijeri na klupi Dinama skupio je samo tri poraza, pišu Sportske novosti i dodaju kako se čini kako su u klubu očekivali da će i Jurčević nakon Lokosa podnijeti ostavku…

‘Nečastan otpust’

No, nakon konzultacija s ostalom vrhuškom kluba, nije došlo do smjene. Razmišljalo se u klubu i o tome da se Jurčeviću da šansa u finalu Kupa Hrvatske protiv Hajduka, te da pokuša doći do dvostruke krune u Kupu s Hajdukom. Bilo je i promišljanja da ne bi bilo korektno da se Jurčevića gurne niz stepenice nadomak dvostruke krune, da bi to bio na neki način ‘nečastan otpust’.

Međutim, nakon poraza od Rudeša oni koju su željeli Juru zadržati do konca sezone nisu imali pravo glasa, jučer je Izvršni odbor kluba treneru potpisao “presudu” i tako zaključio dramu oko Jurčevića.

“Držali su u plavom domu da on jednostavno u ovom kratkom razdoblju nije pokazao da je trener za Dinamo”, zaključuje se u tekstu SN-a.