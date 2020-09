DONČIĆ OSTAO BEZ VELIKE NAGRADE: Brandon Ingram igrač je koji je najviše napredovao u NBA ligi

Krilo New Orleans Pelicansa Brandon Ingram proglašen je u ponedjeljak “igračem koji je najviše napredovao” u sezoni 2019./2020., objavila je NBA.

Ingram je u ovom izboru iza sebe ostavio igrača Miami Heata Bama Adebayoa i slovenskog košarkaša Luku Dončića, igrača Dallas Mavericksa.

Your 2020 Most Improved Player is Brandon Ingram 💪

2018-2019 season: 18.3 PPG | 5.1 RPG | 3 APG |

2019-2020 season: 23.8 PPG | 6.1 RPG | 4.2 APG | First time All-Star 🌟 pic.twitter.com/rjWnLXRbAp

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 31, 2020