DOMAĆIN EURA NAJAVIO POVRATAK NAVIJAČA: Zna se koliko će ih smjeti biti na tribinama; ‘To je najmanji broj koji smo odlučili odobriti’

Danska će primiti najmanje 11.000 gledatelja po utakmici na stadionu za vrijeme Eura za četiri susreta koja se u toj zemlji trebaju igrati ovo ljeto u Kopenhagenu, objavila je u četvrtak vlada zadržavajući ipak mogućnost da smanji broj ako se zdravstvena sutuacija pogorša.

“Europsko nogometno prvenstvo je jedinstveni povijesni događaj za Dansku. Vlada je odlučila odobriti najmanje 11.000 do 12.000 gledelja za četiri utakmice u Parkenu”, objavio je ministar kulture i sporta Joy Mogensen.

Denmark to allow 11,000 spectators at Euro matches https://t.co/3oXKseIqq3

— TOI Sports News (@TOISportsNews) March 25, 2021