ĐOKOVIĆ EKSPRESNO ODGOVORIO DRAŽENOVOJ MAJCI: ‘Mnoge rane od ratova koji su nas pogodili još su svježe, ali…’

Komentirao je i film Vlade Divca o Draženu Petroviću, “Jednom braća”

Majka možda i najslavnijeg hrvatskog sportaša svih vremena, Dražena Petrovića, Biserka Petrović, dala je intervju za srpski Kurir u kojem je govorila o smrti svog sina, a između ostalog je komentirala i Novaka Đokovića.

“Kad vidim Novaka, vidim mog Dražena. Đoković kao da je izašao iz moje kuće. Teško mi je kad je ozlijeđen, kad se loše piše o njemu. Moj sin i on najjači su sportaši s ovih prostora”, rekla je Petrović.

Nedugo nakon toga stigao joj je odgovor srpskog tenisača. “Jako poštujem obitelj Petrović. Naravno, laska mi Biserkina izjava i zahvalio bih joj od srca što je rekla tako lijepu stvar. Ja se nadam da ćemo uskoro imati šansu i upoznati se, kad već dosad to nismo uspjeli”, rekao je Đoković za Kurir.

‘Svi su mi pričali o njemu’

“Moja sućut i suosjećanje za veliki gubitak, prije svega za njihovu obitelj. Dražen je netko koga se ja baš i ne sjećam dobro, ni njegove igre, nastupa i dostignuća. On je vladao europskom i američkom košarkom dok sam bio vrlo mlad. Nažalost, ta nesreća se dogodila i bila je veliki gubitak za cijelu sportsku javnost bivše Jugoslavije, to je sigurno. Od ljudi s kojima sam razgovarao i pitao ih koga bi izdvojili kao najveći košarkaški talent svih vremena s naših prostora, svi su jednoglasno rekli da je to Dražen”, kazao je Đoković.

Komentirao je i film Vlade Divca o Draženu Petroviću, “Jednom braća”.

“Jedan od filmova koje sam najemotivnije doživio je Jednom braća gdje je Biserka davala intervju, kao i Draženov brat. Tu je Divac poslije 20 godina išao u Zagreb i tu se dokazalo i pokazalo koliku moć ima sport u mirenju ljudi i naroda. Mnoge rane od teških ratova koji su zadesili našu regiju još su svježe, ali mislim da su sport i glazba među stvarima koje povezuju ljude. Od srca bih zahvalio gospođi Petrović”, zaključuje Đoković.