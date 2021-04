Početkom sezone kada je napunio 35 godina svi su već lagano otpisivali Luku Modrića. Međutim, hrvatski veznjak je iz utakmice u utakmicu bio sve bolji i Zinedine Zidane ne može zamisliti udarnih 11 bez njega. A koliko je Modrić dobar ove sezone najbolje govori i tekst španjolske Marce u kojem su odabrali najskupljih i najboljih 11.

Kapetan Vatrenih odabran je u ovu drugu skupinu, najbolju momčad na svijetu.Osim njega tu su Oblak, Alexander-Arnold, Ramos, Van Dijk, Davies, de Bruyne, Messi, Mbappé, Haaland i Neymar.

Marca doesn't rate twinkle-toes anymore

The best XI in the world vs the highest paid XI: Some stark differenceshttps://t.co/nUNOTWudCM pic.twitter.com/V2ALUd0OE0

— IBES (@IBES16) April 13, 2021