DOKAZ KATASTROFALNOG STANJA U BARCELONI: Messi i društvo ostaju bez jednog od najtalentiranijih. Krade im ga Real

Barcelona očito nema u planu povlačiti mlade igrače iz svog čuvenog omladinskog pogona, ali zato će to napraviti njezini rivali

Stanje u Barceloni doista je kaotično i sada već polako graniči čak i s nelogičnom. Naime, pandemija koronavirusa financijski ih je teško pogodila i zbog toga je Uprava smanjila igračima, preko noći, prihode za čak 70 posto.

Klub se tu ne zaustavlja i planiraju se brzinski rezovi u momčadi, odnosno velika čistka u kojoj se spominju odlasci onih s visokim plaćama, a sa slabijim statusom u momčadi, poput Ivana Rakitića, Ousmanea Demebela, Samuela Umtitija, Coutinha, dok se u kontekstu ulaznih transfera uglavnom piše o nekakvim razmjenama.

Kradu im talentiranog stopera

No, kako se čini, Barcelona očito nema u planu povlačiti mlade igrače iz svog čuvenog omladinskog pogona, ali zato će to napraviti njezini rivali. Naime, katastrofalno stanje u Barceloni iskoristit će Real Madrid i to kako bi im uzeo jednog od najtalentiranijih mladih igrača, Nizozemca, Xaviera Mbuyambu. Ovaj 195 centimetara visoki 18-godišnji branič stigao je prošloga ljeta iz nizozemskog Maastrichta, a španjolski mediji tvrde kako ga osim Madriđana žele i Chelsea, Juventus i Inter.

“U Barceloni vlada velika neizvjesnost. Izbori su iza ugla i ne zna se kako će proći. Kada vidite da je moguće da će čak i Ansua Fatija poslati na posudbu, zašto bi itko pomislio da je siguran”, rekao je igračev agent Carlos Barrios i naglasio je kako razmatraju sve opcije pa tako i onu oko prelaska u Real.

“Istina, mogu to otkriti, Real je jako zainteresiran. Promjena sredine uvijek je delikatna stvar. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati”, zaključio je Barrios.