Argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi (33) ipak ostaje u Barceloni, potvrdio je to on sam u intervjuu za portal Goal.com u koji je objavljen u petak poslijepodne.

Messi, koji je šest puta proglašavan najboljim nogometašem svijeta, inzistirao je da može otići iz katalonskog kluba kao slobodan igrač, dok je Barcelona potom aktivirala otpusnu klauzulu od čak 700 milijuna eura.

