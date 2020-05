Mario Mandžukić bio je idol Juventusovih navijača. Morate biti uistinu poseban igrač i borac da bi vam navijači Stare dame posvećivali pjesme i da bi vijorili zastave s vašim licem.

Kad ga je novi trener Maurizio Sarri izbacio iz svih kombinacija, a na kraju i prodao, teško su se pomirili s tim. Tako još uvijek obožavatelji Juvea na mrežama dijele Mandžukićev pogodak iz finala Lige prvaka, onaj poznati volej preko glave.

No u svojoj je nedavno objavljenoj biografiji legendarni stoper Juventusa Giorgio Chiellini podijelio je priču o “drugoj strani medalje” iz tog istog finala.

Mario Mandzukic's goal in the Champions League final against Real Madrid is one of the most underrated goals.

Insane technique! 😮🔥

🎥 @ChampionsLeaguepic.twitter.com/XRtPtKyEuS

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 16, 2020