Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane! Stara je narodna koja se može primijeniti i u pisanju La Stampe odnosno prenošenju ostalih talijanskih medija. Naime, Talijani pišu ukoliko Juventus doživi poraz nadolazećeg vikenda, trener prve momčadi Andrea Pirlo dobit će otkaz a na poziciju prvog trenera tako će uskočiti njegov pomoćnik Igor Tudor.

HRVAT SJEDA NA KLUPU JUVENTUSA? Pirlo dobio ultimatum, legendarni Vatreni čeka njegov otkaz

📰✍️| #Juventus could sack #Pirlo in case of a KO with #Udinese.

Igor #Tudor would take his place on the bench till the end of the season.

La Stampa

