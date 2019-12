DOGODILO SE NEŠTO POPRILIČNO NEOBIČNO: Pogledajte kako je Ademi glasao u izboru za najboljeg nogometaša Prve HNL

Naslov najboljeg igrača Hrvatski Telekom Prve lige Petković je ponio sa 74 boda

Napadač zagrebačkog Dinama Bruno Petković proglašen je najboljim nogometašem godine u anketi koju je tportal proveo među kapetanima hrvatskih prvoligaša 17. godinu zaredom.

Naslov najboljeg igrača Hrvatski Telekom Prve lige Petković je ponio sa 74 boda, 16 više od drugoplasiranog klupskog suigrača Španjolca Danija Olma, dok je treći bio Hajdukov veznjak Mijo Caktaš sa 30 bodova. Četvrto mjesto je zauzeo Dinamov vratar Dominik Livaković, a zatim slijede Kristijan Lovrić (Gorica), Mislav Oršić (Dinamo), Franko Andrijašević (Rijeka)…

“Ponosan sam na ovu nagradu jer kada te izaberu protivnički kapetani to je možda najvrijednija nagrada koju možeš dobiti. To je potvrda da radiš stvari kako treba,” kazao je Petković dodavši: “Pogledao sam popis igrača koji su osvajali ovu nagradu prije mene, sve su to velika imena. Međutim, ne opterećujem se time.”

Ademi iznenadio

Tradicionalna anketa provodti se među svim kapetanima klubova Hrvatski Telekom Prve lige, a najbolji igrač odabran je temeljem zbroja njihovih glasova.

Svaki kapetan izabrao je pet igrača za koje smatra da su pokazali najviše na terenu u 2019. godini. Prvom, odnosno najboljem, dodjeljivali su po deset, a petom po dva boda. Zbrajanjem bodova najbolji igrač Hrvatski Telekom Prve lige postao je napadač Dinama, koji je od mogućih 100 osvojio 74 boda.

Međutim, zanimljivo je primijetiti nekoliko stvari kod glasanja. Naime, Petković nije dobio niti jedan jedini bod od svog kapetana i suigrača iz Dinama, Arijana Ademija. Dakako, nije da Ademi ne voli Petkovića, već upravo suprotno, čovjek nije htio izazvati probleme u klubu jer teško je odabrati između Petkovića, Olma, Oršića, Livakovića, More, Perića, pa je na kraju lakše ne odabrati nikoga, što je Ademi i napravio.

Ademi je glasao korektno, za Andrijaševića (Rijeka), Caktaau (Hajduk), Škorića (Osijek), Mlinara (Inter) i Budimira (Lokomotiva). Ademi možda nije glasao objektivno, ali nije napravio baš nikakve probleme niti je izazvao kontroverze, dok neki možda i jesu.

Tko je kako glasao?

Naime, kapetan Osijeka Mile Škorić glasao je objektivno i među najboljih pet stavio je svih pet Dinamovih igrača, a navijači su mu to zamjerili smatrajući da je barem negdje mogao ugurati Mirka Marića najboljeg strijelca prve HNL.

Bilo je tu i baš izrazito subjektivnih odabira poput onog kapetana Lokomotive Kolingera, koji je na vrh stavio Tolića, a na četvrto mjesto Kastratija. Dakako, ova dvojica nisu se našla ni u čijem izboru.

Subjektivno su još gasali Juranović iz Hajduka koji je najviše bodova dao Nejašmiću, a ugurao je među najbolje i Jaira. A pristrano je glasao i kapetan Slavena, koji je uvrstio Krstanovića, te kapetan Rijeke koji je uvrstio Čolaka. Kapetan Gorice Kahlina odabrao je Lovrića kao drugog najboljeg, ali ne možemo reći da je puno pogriješio jer ovaj igra zaista sjajan nogomet.

Tomislav Mazalović (Inter)

Dani Olmo (Dinamo) 10

Bruno Petković (Dinamo) 8

Mislav Oršić (Dinamo) 6

Jakov Puljić (Rijeka) 4

Petar Bočkaj (Osijek) 2

Leon Benko (Varaždin)

Mijo Caktaš (Hajduk) 10

Dani Olmo (Dinamo) 8

Bruno Petković (Dinamo) 6

Mirko Marić (Osijek) 4

Kristijan Lović (Gorica) 2

Josip Čondrić (Istra)

Dani Olmo (Dinamo) 10

Bruno Petković (Dinamo) 8

Kristijan Lovrić (Gorica) 6

Mijo Caktaš (Hajduk) 4

Dino Perić (Dinamo) 2

Goran Paracki (Slaven Belupo)

Bruno Petković (Dinamo) 10

Dominik Livaković (Dinamo) 8

Mislav Oršić (Dinamo) 6

Dani Olmo (Dinamo) 4

Ivan Krstanović (Slaven) 2

Kristijan Kahlina (Gorica)

Dani Olmo (Dinamo) 10

Kristijan Lovrić (Gorica) 8

Bruno Petković (Dinamo) 6

Dominik Livaković (Dinamo) 4

Josip Juranović (Hajduk) 2

Denis Kolinger (Lokomotiva)

Marko Tolić (Lokomotiva) 10

Bruno Petković (Dinamo) 8

Dominik Livaković (Dinamo) 6

Lirim Kastrati (Lokomotiva) 4

Ante Majstorović (Osijek) 2

Mile Škorić (Osijek)

Bruno Petković (Dinamo) 10

Dominik Livaković (Dinamo) 8

Dani Olmo (Dinamo) 6

Arijan Ademi (Dinamo) 4

Dino Perić (Dinamo) 2

Josip Juranović (Hajduk)

Darko Nejašmić (Hajduk) 10

Bruno Petković (Dinamo) 8

Jairo (Hajduk) 6

Dani Olmo (Dinamo) 4

Kristijan Lovrić (Gorica) 2

Aleksander Gordon (Rijeka)

Bruno Petković (Dinamo) 10

Mijo Caktaš (Hajduk) 8

Dani Olmo (Dinamo) 6

Antonio Čolak (Rijeka) 4

Arijan Ademi (Dinamo) 2

Arijan Ademi (Dinamo)

Franko Andrijašević (Rijeka) 10

Mijo Caktaš (Hajduk) 8

Mile Škorić (Osijek) 6

Frano Mlinar (Inter) 4

Mario Budimir (Lokomotiva) 2

Konačni poredak

Bruno Petković (Dinamo) 74

Dani Olmo (Dinamo) 58

Mijo Caktaš (Hajduk) 30

Dominik Livaković (Dinamo) 26

Kristijan Lovrić (Gorica) 18

Mislav Oršić (Dinamo) 12

Franko Andrijašević (Rijeka) 10

Darko Nejašmić (Hajduk) 10

Marko Tolić (Lokomotiva) 10

Arijan Ademi (Dinamo) 6

Jairo (Hajduk) 6

Mile Škorić (Osijek) 6

Antonio Čolak (Rijeka) 4

Lirim Kastrati (Lokomotiva) 4

Mirko Marić (Osijek) 4

Frano Mlinar (Inter) 4

Dino Perić (Dinamo) 4

Jakov Puljić (Rijeka) 4

Petar Bočkaj (Osijek) 2

Mario Budimir (Lokomotiva) 2

Josip Juranović (Hajduk) 2

Ivan Krstanović (Slaven) 2

Ante Majstorović (Osijek) 2