Sve oči nogometnog svijeta u ponedjeljak će biti uprte prema pariškom Théâtre du Châtelet. Naime, u 20:30 počinje svečana ceremonija dodjele Zlatne lopte, najprestižnije nogometne nagrade.

U kategoriji nogometaša utrku vode Karim Benzema, Robert Lewandowski i Lionel Messi. Prema informacijama koje se pojavljuju, Argentinac bi trebao osvojiti svoju sedmu Zlatnu loptu. Tako su objavili brojni ugledni europski mediji. Iza njega je na drugom mjestu Levandovski, a treći je Benzema. No za potvrdu treba pričekati 21 sat kada bi se trebao znati konačan poredak. Tekstni prijenos dodjele Zlatne lopte pratite na portalu Net.hr.

UŽIVO

18:05 - Već prema tradiciji, počelo se objavljivati tko je na kojoj poziciji u Top 30, počevši od posljednjeg. A Luka Modrić našao se na 29. mjestu i dijeli tu poziciju s Cezarom Azpiliquetom, malo prenisko ako nas pitate, ali dobro.

18:00 - Još je ostalo dva i pol sata do početka ceremonije i tri sata do početka same dodjele. Na ceremoniji neće biti Cristiana Ronalda, a neće biti niti Karima Benzeme, koji su pri vrhu favorita za nagradu.

A osim nagrade za najboljeg nogometaša doznat ćemo i tko je najbolja nogometašica godine, najbolji vratar i najbolji mladi igrač.

Najveća kandidatkinja za nogometašicu godine je Barcelonina Alexia Putellas.

Osim nje kandidirane su: Sandra Panos, Irene Paredes, Jenni Hermoso i Lieke Martens (Barcelona), Kadidiatou Diani (PSG), Fran Kirby (Chelsea), Christiane Endler (PSG, Lyon), Christine Sinclair (Thorns FC), Ashley Lawrence (PSG), Jessie Fleming (Chelsea), Viviane Miedema (Arsenal), Ellen White (Manchester City), Pernille Harder (Chelsea), Samantha Mewis (North Carolina Courage), Wendie Renard (Lyon), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Stina Blackstenius (Hacken), Magdalena Eriksson (Chelsea) i Sam Kerr (Chelsea).

Najbolji vratar: Keylor Navas and Gianluigi Donnarumma (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanovic (Inter), Ederson (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester City), Edouard Mendy (Chelsea) i Thibaut Courtois (Real Madrid).

Najbolji mladi igrač: Pedri (Barcelona), Mason Greenwood (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Pedri (Barcelona), Jeremy Doku (Rennes), Ryan Gravenberch (Ajax), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jude Bellingham and Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) i Nuno Mendes (PSG).

Modrić među 30

Posjetimo i na to da je Luka Modrić bio među 30 nominiranih.

Na tom popisusu našli su se: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nicolo Barella (Inter), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Simon Kjaer (Milan), Robert Lewandowski (Bayern), Romelu Lukaku (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (PSG), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) i Luis Suarez (Atletico Madrid).