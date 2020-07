DOBRO POGLEDAJTE: Legenda pokazala kako se treba ponašati i razmišljati, pristupiti krizi na Poljudu; Ovo je jedini spas za Hajduk

Razgovarali smo s bivšim nogometašem i trenerom Hajduka, legendarnim Zoranom Vulićem (58)

Osvanulo je još jedno sunčano jutro u Splitu. Iako je lijep ljetni dan, atmosfera je u gradu loša. Uvijek je tako po splitskim kantunima, po starim dalmatinskim punistrama, kalama, na ulicama grada koji shvaća i prihvaća samo razmišljanja pobjednika i dobre rezultate, a osim toga ne prihvaća ništa, mjesta u kojem nema sredine…

OSIJEK ZASLUŽENO SVLADAO HAJDUK NA POLJUDU: Bočkaj zabio iz velike daljine, pljeskali su mu čak i Splićani

Uvijek je tako u Splitu kad Hajduk izgubi ili kad ne igra dobro, a nakon jučerašnjeg novog kiksa Igora Tudora, četvrtog poraza u posljednjih pet susreta, lijep ljetni dan za navijače Hajduka je turoban, tmuran. Kao da već danima pada kiša…

Legenda s legendom

Naravno da je tako. Za sve pristalice Bijele boje Hajduk je sunce, izvor topline, bilo života. Zoran Vulić našao se jutros sa svojim prijateljima, među kojima je bio i poznati hrvatski trenerski nogometni brk Ivan Katalinić, kako bi se podružio, prodiskutirao, proćakulao o aktualnim temama… Red izbora, dva reda Hajduka, pa o svemu i svačemu, i tako u krug… Kad si u dobrom društvu priča se o svemu, zafrkava se, a slavni bivši nogometaš splitskih Bilih, i trener u čak pet mandata na klupi Hajduka, od čega je onaj posljednji 2018. bio najkraći, voli takva druženja, dobru zafrkanciju. To ga upotpunjuje…

Inače, Vulić je bio jedan od rijetkih trenera u Hajduku koji, kad njegov voljeni klub izgubi, nije spavao cijelu noć i dva dana nije izlazio iz kuće. Samo ono obavezno naravno, kad je trening. Bio je jedan od rijetkih trenera u Hajduku kojemu je dom u Splitu, koji nije putovao, koji nije imao klupsko auto ni klupsko odijelo, koji nije trošio na putovanja nego je svojom filozofijom, razmišljanjem i skromnošću direktno utjecao, eto, i da se koja kuna uštedi u klupskoj blagajni, da se za klub diše, da se na klub gleda na jedan poseban, zaljubljeni način…

Iako mu je jučerašnji poraz od Osijeka teško pao, s nama je razgovarao dobre volje. Pun duha, pozitive i okružen njemu dragim ljudima, za Net.hr prokomentirao je dvoboj s Osijekom i trenutku situaciju na Poljudu…

‘Moram se zezati, moramo biti pozitivni’

“Evo me, malo zaljevam masline u slobodno vrijeme, uređivanje vrta sam sad malo ostavio po strani. Živi se, zafrkavam se tu s prijateljima, pričamo. Baš je Ivan Katalinić samnom, evo hoćete njega malo? Ivane, reci koju za Net.hr. Nećeš? Pa što se ljutiš na njega, dobar je on hahaha. Moram se zezati, moramo biti pozitivni, pa što ću plakati, ima vremena kad ću plakati. Uf, vruće je, prevruće”, kazao nam je u uvodu razgovora dobro raspoloženi Zoran Vulić i prešao na utakmicu:

“Ušla je voda u grlo igračima, sad svaki potez koji se napravi je težak. Noge su teške, sve je teško, sve nije onako kako bi trebalo biti. Stvorila se jedna negativna atmosfera i to je jedino što me smeta. Treba pustiti Tudora da radi svoj posao. Izabrali smo ga i najlakše je promijeniti njega i što smo s tim dobili. Što ćemo opet nakon pet kola ponovno mijenjati trenera, pa mislim… Pustimo ga da napravi jedan kontinuitet. Nije njegova slagalica ove momčadi. Pustimo ga da u sljedećem prijelaznom roku da napravi momčad da može parirati Dinamu, Rijeci, Osijeku, Lokomotivi i Gorici. I onda da nakon toga ajmo donijeti nekakav sud. Mislim da u ovom trenutku treba mir i to je najvažnije”.

Zna Zoran što govori. Na Poljudu je uvijek manjkalo strpljenja. Sad je ono nužno, koliko god to u ovom trenutku čudno zvučalo, koliko god teško to bilo… Ne, nije to klišej nego realnost. Strpljenje, strpljenje, strpljenje… Ne drvljem i kamenjem…

Problem koji traje

“To je već jedan problem koji traje dugi niz godina. Znači, izgubi se jedna, dvije, tri utakmice i odmah dolazi do smjene trenera. Najlakše je tako. Ali, treba dopustiti jedan kontinuitet. Evo, pogledajmo samo jednu Lokomotivu. U prvih osam kola nikoga nije dobila, ali vjerovalo se Tomiću i pogledajte kako danas ta Lokomotiva igra, najbolji nogomet u Hrvatskoj. Prema tome, samo kontinuitet… Svaka momčad na svijetu ima period slabijih igara. Vidimo što se događa u jednoj Barceloni, imao ga je Real Madrid, ima ga jedan Atletico Madrid, Juventus… Svaki klub ima takav period i sad da se u takvom jednom periodu odmah posegne za smjenom trenera, pa u kojem bi smjeru to išlo. Pa nema trenera na svijetu koliko bi se oni mijenjali… Znači, treba stati na balun, treba kazati da nije dobro, ali i vjerovati. Ja sto posto vjerujem u Tudora, uvjeren sam u njegov rad, trenersku kvalitetu, vjerujem da je on odličan trener i da ova jedna negativna atmosfera koja se napravila oko njega nije dobra za nikoga od nas. Za niti jednog navijača Hajduka. Prema tome, pustimo ga da ovo odradi do kraja. Dajmo čoviku mir. Neka on sastavi momčad prema nekoj svojoj viziji. Nije on doveo Edouka, ove igrače, da sad ne nabrajam da ne ispadne da prozivam i mislim o nekom nešto loše. Njih je netko drugi doveo po svojoj viziji. Dopustimo da Tudor sastavi momčad onako kako on misli da je najbolje u ovom trenutku za Hajduka. I sljedeću sezonu Hajduk mora, ali mora, napasti prvo mjesto. Ne mora biti prvak, ali mora biti u borbi za prvo mjesto, tomu težiti, imati pobjednički mentalitet”, objašnjava nam u jednom dahu Zoran Vulić i nastavlja u istom tonu:

“Moram reći da kad vidim igrače Osijeka, tu ima pet – šest igrača koji mogu napraviti jedan na jedan, od ova dva beka, maloga Silve, Talisa, pa su tu Bočkaj, Marić, vidim maloga Pilja, tu je jedan Lopa… To su sve igrači koji rade razliku jedan na jedan. U ovom trenutku, u Hajduk se uvukla nervoza koja nije dobra. Jer, i ono što se može, u tom trenutku igrači ulaze u grč. Moramo dovesti igrače koji su pobjednici, ne gubitnici. Ne smijemo dovoditi igrače ne znam niti ja od kud. Ali, mislim da treba imati strpljenja, pružiti ruku, dati im ruku, pomoći im koliko se to može…

‘Nije vrijeme da mijenjamo svakih dva-tri mjeseca novog trenera’

Jer, nije vrijeme da mijenjamo svakih dva-tri mjeseca novog trenera. Uvijek će biti nezadovoljnih. Moramo se konsolidirati. Svjestan je i Tudor da ove zadnje utakmice nakon korone nisu onakve kakve su bile prije. Što prije moramo izaći iz krize. Spremit se za iduće prvenstvo. Napravit pravu momčad koja ima karakter, jer bez karaktera se ne može nikoga pobijediti. Najlakše se predati, a predaja nikad u Hajduku nije bila opcija. Moramo im dati podršku i ove tri utakmice privesti kraju. Bijeli se moraju boriti. Ima još malo ulja u svići, ali jak je teško. No, treba vjerovati”.

Teško je, svim pristalicama Hajduka je teško. Međutim, kako nam je to Vulić rekao, treba biti svjestan situacije u ovom trenutku…

“Moram to naglasiti, ova momčad promijenila je već četiri-pet trenera. Prema tome, jasno je da nije svaki put krivac trener. Ja sam apsolutno da Hajduk dovodi pojačanja, ali pojačanja. Ne da dovodimo igrače prema nekakvim menadžerima, zato što ‘Mate’ poznaje menadžera pa ćemo zato tom menadžeru dovesti igrače. Jedan igrač, jedan, ali pravi. Ljudi su frustrirani, normalno da jesu. Svi mi svake godine od Hajduka očekujemo najviše. Takav je ovdje kod nas u Dalmaciji mentalitet. Volimo taj klub, ginemo za njega, i onda brzo idemoiz euforije u razočarenje. Treba malo mira, treba dati ljudima pogrešku. Imamo kvalitetu, ušli smo u jedan negativni niz. Nismo zadovoljno rezultatom, ali vjerujte mi da, ako damo podršku, rezultati će doći. A ako budemo mijenjali trenere svakih tri mjeseca, onda nećemo nikad ništa napraviti”, zaključio je Zoran Vulić.