“Simeoneovi bijesni psi”, tako su pojedini mediji nazivali novu momčad Atletico Madrida u koju je, nakon progona iz Barcelone, stigao urugvajski napadač Luis Suarez.

Trebalo mu je u nedjelju samo 20-ak minuta da natjera ljude iz Barcelone da se počnu kajati.

Ušao je u igru u 70. minuti. Samo dvije minute kasnije asistirao je Llorenteu, da bi u 85. i 93. minuti sam postigao golove. Utakmica je završila sa 6:1. Diego Costa dao je pogodak u devetoj, Correa u 47., a u strijelce se u 65. minuti upisao i Felix.

Ratnički duh

Vrlo je zanimljivo bilo nakon tog susreta. Diego Costa “bubnuo” je izjavu koja je uskoro obišla cijeli svijet.

“Sviđa mi se Suarez, jako je dobar igrač. Dobro je jer jedan od nas dvojice grize, a jedan udara. Ne znam zašto ga je Barcelona pustila, ali to je njihov problem. On ima ratnički duh za osvajanje titula. Nadajmo se da možemo to dati našim navijačima“, rekao je Costa.

Diego Costa on playing with Luis Suarez 😂 pic.twitter.com/gEfS3SrjNH — Goal (@goal) September 27, 2020

Inače, Suarez se vrlo ružno rastao s Barcelonom. Novi trener Ronald Koeman rekao mu je otvoreno da na njega ne računa, a Urugvajac je otišao gotovo besplatno. Kako su izvjiestili Španjolci, Atletico će Barceloni morati platiti najviše šest milijuna eura, ovisno o tome kako će i koliko Suarez igrati.

