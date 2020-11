DO JUČER U BARCELONI I MILANU, DANAS OPET U HRVATSKOJ: Vratio se jedan od najvećih talenata koje smo imali, ali ne u Prvu HNL

Navodno je trebao potpisati za Hajduk, ali kako je na Poljudu trenutno pomalo kaotično stanje

Nekada najveći talent hrvatskog nogometa, Alen Halilović, još uvijek traga za novim klubom otkako se ljetos razišao s Milanom. Bio je u nekim kombinacijama za treću talijansku ligu, ali to se nije realiziralo, a onda je bio spominjan i u kontekstu povratka u Prvu HNL.

Navodno je trebao potpisati za Hajduk, ali kako je na Poljudu trenutno pomalo kaotično stanje i smjenjuje se kadar, transfer će vjerojatno morati pričekati neke bolje dane. No, za to vrijeme Halilović će ipak trenirati u jednom hrvatskom klubu, doduše nije to klub Prve HNL, ali opet respektabilan je klub s dobrim trenerom.

Halilović trenutno trenira s nogometašima zaprešićkog Intera kod trenera Tomislava Ivkovića. Šanse da tamo ostane gotovo su nemoguće i očekuje se njegov povratak u Prvu HNL, ali do tada će formu brusiti u redovima 13. plasirane momčadi Druge HNL.