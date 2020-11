DO JUČER SU BILI KANTA ZA NAPUCAVANJE, SADA IM DOLAZI CRISTIANO: Nova europska klupska senzacija potpisuje s Ronaldom?

Do sada su se spominjali brojni velikani poput PSG-a, Manchester Cityja, Manchester Uniteda, ali pojavilo se još jedno vrlo zanimljivo ime

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo, trenutno ima nekih poteškoća s Juventusom otkako se vratio s duže stanke uzrokovane koronavirusom, pa se navodno već razmatra opcija njegova odlaska u skorije vrijeme. U Juventusu smatraju kako je prerizično dati novi dugogodišnji ugovor 35-godišnjem Ronaldu kojem forma, ma koliko on to ne želi pokazati, ipak opada.

Zbog toga klub stvara plan kako ga se što prije riješiti i pritom dobro zaraditi. Ronaldu ugovor traje do 2022. godine, a Juventus mu navodno neće ponuditi novi ugovor sljedeće godine i time će ga prisiliti da napusti Torino prije vremena.

Planiraju ga zatim ponuditi svim zainteresiranim klubovima koji mogu podmiriti traženu odštetu od 100 milijuna eura, što je nekako nerealno jer to je ista cijena koju su oni platili za njega kada je dolazio prije dvije godine, ali možda se nađe netko tko će prepoznati njegov marketinški potencijal i netko kome nedostaje ovakav profil igrača kako bi ostvario još veći iskorak.

Mogao bi u Wolvese?

Do sada su se spominjali brojni velikani poput PSG-a, Manchester Cityja, Manchester Uniteda, ali pojavilo se još jedno vrlo zanimljivo i na samo prvi pogled nerealno ime. Naime, engleski mediji pišu kako bi Cristiano Ronaldo, vjerovali ili ne, mogao završiti u redovima Wolverhamptona. Ovaj klub je ne tako davno, u sezoni 2017./18. bio drugoligaš, ali je pod patronatom superagenta Jorgea Mendesa koji je klub opskrbio mahom najvećim talentima portugalskog nogometa i trenerom Nunom Espiritom Santom, došao lako do Premiershipa i počeo opasno napadati gornji dom Premier lige.

Danas se Wolvesi bore za mjesta koja vode u Europu i smatraju ih hit-klubom, a eto do jučer su praktički bili kanta za napucavanje. E sada, korak više za bredniranje Wolvesa svakako bi bio dolazak Cristiana Ronalda. Jorge Mendes mu može dati plaću koju želi, može i namiriti Juventus, a u Wolvesima bi Ronalda dočekala čitava kolonija portugalskih nogometaša i reprezentativaca, portugalski trener na klupi, a šef bi mu dakako bio njegov agent Mendes.

Zašto su dobra opcija

Wolvesi imaju čak devet Portugalaca u svojim redovima, a uz Ronalda još navodno gledaju i Renata Sanchesa, pa bi ih na koncu bilo 11. Cijelu tu situaciju komentirao je za TalkSport i napadač Watforda, Troy Deeney.

“Mislim da će Ronaldo prije završiti u Wolvesima nego u Unitedu. Postoji taj problem što United neće dobiti Ronalda kojeg navijači očekuju. Eto primjer vam je Bale u Tottenhamu, gdje navijači stalno zazivaju one partije kakve je prije davao, a on to više ne može isporučiti. Da, Ronaldo će garantirati golove, ali neće ih zabijati onako kao prije i naići će na kritiku. On je fizički zvijer i u zraku je sjajan, još je brz, ali s marketinške strane on je najjači”, rekao je Deeney i zatim otkrio zašto su Wolvesi vrlo izgledni.

“Tu postoji ta portugalska konekcija koja bi mogla dovesti Ronalda na Molineux. Ono grade odličnu proču s tim igračima i gurat će se u top šest u sljedećih par sezona. Portugalska konekcija vrlo je pozitivna baš zato što s njom pokušavaju stići na novu razinu, a Ronaldo bi bio igrač s kojim bi to postigli”, rekao je Deeney.