DO JUČER NEMOGUĆ SCENARIJ, DANAS JE REALNOST: Messi napušta Barcelonu? Već se javio jedini klub koji ga može dovesti

Barcelona pokušava spasiti situaciju time što će navodno postaviti Xavija na mjesto glavnog trenera

Malo tko je mogao zamisliti situaciju u kojoj Lionel Messi napušta Barcelonu prije umirovljenja, ali čini se da bi takav scenarij mogli zaista i gledati. Naime, zbog katastrofalne situacije u Barceloni i svađe s Upravom kluba, Messi navodno ne želi produžiti ugovor i već bi u aktualnom prijelaznom roku mogao promijeniti sredinu.

Prema navodima relativno pouzdanog novinara Christiana Martina, kaotičnu situaciju u Barceloni mogao bi iskoristiti Manchester City, koji ni kako on tvrdi trebao krenuti po Messija. O tome naveliko pišu i španjolski i engleski mediji, a scenarij zaista nije nerealan.

Barcelona pokušava spasiti situaciju time što će navodno postaviti Xavija na mjesto glavnog trenera, a on bi trebao učiniti sve da se stanje u momčadi, kao i problem s Messijem, stabilizira.

No, dok on ne dođe, City ima mali vremenski razmak u kojem može pokušati dovesti Messija. Vjerojatno neće pitati za cijenu i City si to može priuštiti, a ujedno imaju i jednog ogromnog aduta, Pepa Guardiolu. Za Guardiolu je Messi božanstvo i je već ranije pokušavao dovesti Argentinca, ali tada je to bila nezamisliva situacija, no sada su se stvari ipak drastično promijenile.