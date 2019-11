DJEVOJKA LEICESTEROVE ZVIJEZDE PROŽIVJELA TEŠKU TRAUMU: ‘Ležala sam gola na krevetu kada su upali s noževima…’

Emma Hickman je gola ležala u spavaćoj sobi s bebom, a onda su maskirani lopovi ušli u kuću

Djevojka mladog engleskog nogometaša i zvijezde Leicestera, Demaraija Graya, proživjela je tešku traumu kada su u njihovu dom u West Midlandsu banuli maskirani razbojnici. Na suđenju se otkrilo kako je Emma Hickman odmarala kod kuće sa njihovom šestomjesečnom bebom kada su im u dom upali maskirani razbojnici s raznim oružjem, a jedan joj je prijetio mačetom i na kraju su odnijeli oveći plijen.

Prijetili joj mačetom

Emma Hickman je gola ležala u spavaćoj sobi sa šestomjesečnom bebom, a onda su četvorica maskiranih lopova ušla u kuću. Na sudu u Birminghamu je ispričala da je bila posve prestravljena, što i ne čudi jer moglo je završiti puno gore od provale i pljačke. Razbojnici su na kraju pobjegli s 24.000 funti i nakitom.

“Svi su imali neko oružje. Jedan je imao narančastu mačetu, izgledala je poput mača”, rekla je Emma. Snimka nadzorne kamere potvrđuje kako su upali u kuću, a Hickman je još ispričala kako su Graya optužili da je član bande i tražili su da im kaže kad će se vratiti kući.

Pokušala ih je zastrašiti rekavši da će joj majka doći svakog trenutka, ali oni su joj hladno odgovorili kako će je joj nauditi čim dođe.

Tko su krivci?

Oružana je banda optužena da je upadala u domove i poslovne prostore tijekom šest mjeseci, sve do travnja prošle godine. Za prijetnje žrtvama koristili su mačete, čekiće i noževe. Jedan od napadača Aaron Jones pretraživao je na internetu pojam “Demarai Gray Leicester City” samo tri dana prije provale. On uporno negira da je sudjelovao u pljački, no odbija pružiti alibi. Nicholas Rothero (34) i njegov sin Cory (18) priznali su krivnju, a Tyler Greenway (19) kao i Jones negira upletenost. Suđenje se nastavlja.