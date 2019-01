DJEČAK SPASIO ŽIVOT DJEČAKU USRED UTAKMICE: Čitava Španjolska sad priča o njemu

Dječak Cristian Fernandez na ligaškoj dječjoj utakmici protivniku spasio život

Predivna, prava herojska priča dolazi nam iz Španjolske. Cristian Fernandez maleni je nogometaš koji je na ligaškoj dječjoj utakmici protivniku spasio život, javlja madridska Marca.

📰 | ¡La hazaña de nuestro infantil Cristian Fernández llega a los medios nacionales! ¡Tenemos un héroe en la @Cantera_Azulina! 👉https://t.co/wKRbxCop2u vía @marca — San Fernando CD (@SanFernando_CD) January 25, 2019

Izgubio svijest nakon udarca

Dogodilo se to u utakmici u kojoj su igrali Medine Balompiéa i San Fernando CD-a. Igrač Medine Jesús Ochoa izgubio je svijet nakon teškog udarca i kolebirao. Ostali dječaci na terenu preplašili su se situacije i počeli zazivati pomoć, ali ne i Cristian. On je, kako to pišu Španjolci, pokazao “inicijativu, znanje i hladnokrvnost”.

Prema izvještavanju “deportedelaisla.com-a“, odnosno prenošenju Marce, Cristian Fernandez stavio je svog suparnika u bočni položaj i izvadio mu jezik, da ne bi došlo do gušenja.

Imao hrabrosti uzeti stvar u svoje ruke i spasiti život

Tako je Cristian imao hrabrosti uzeti stvar u svoje ruke i spasiti život suparničkom igraču. Leo Cornejo, trener B momčadi San Fernanda, izjavio je:

“Djeca su se bojala uopće i vidjeti stanje igrača Medine, bježali su od toga, ali Cristian je imao hrabrosti djelovati i spasiti mu život, dok smo mi dolazili s klupe, a zatim je otac našeg igrača Miguela, inače liječnik, preuzeo situaciju i imao je pod nadzorom sve dok Hitna pomoć nije stigla, nekih deset minuta kasnije ”, objasnio je Leo Cornejo.

Tako je Cristian spriječio tragediju i postao pravi junak dana. Bravo!